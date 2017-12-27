Когда до одного из самых главных праздников остается несколько дней, жителей Юнусабадского района ждет грандиозный подарок — открытие ТРК Atlas Yunusobod.

Перед Новым годом всегда все «горит»: зарплата в конце месяца, а подарки еще не куплены, новогодний наряд еще не выбран, так еще и не знаешь, что готовить на праздничный ужин. Выход есть — успеть посетить новый ТРК Atlas Yunusobod, который открывается 28 декабря, как раз в канун Нового года. И вот пять причин, почему можно сэкономить время, нервы, деньги и получить массу положительных эмоций, посетив в ТРК Atlas Yunusobod.

Первая причина — оптовые цены на товары на новом рынке MEDIAPARK

В ТРК Atlas Yunusobod открывается рынок MEDIAPARK. Каждая не потраченная тысяча сумов — это экономия. 29 и 30 декабря можно сэкономить при покупке бытовой техники и электронике на рынке MEDIAPARK, потому что только два дня в честь открытия товары будут продаваться по оптовой цене.

Вторая причина — новогодние наряды по выгодной цене

В ТРК помимо рынка бытовой техники представлены также магазины мужской и женской одежды, а также косметики. В честь открытия и предстоящего праздника покупателей ждут новогодние скидки. Это отличная возможность приобрести себе новогодний наряд по выгодной цене.

Третья причина — уникальная детская площадка

Команда ТРК Atlas Yunusobod позаботилась и о маленьких гостях. Пока родители выбирают подарки, детки могут порезвиться на уникальной детской зоне с аттракционами.

Четвертая причина — вкусная еда от Multi MaFé, China Shashlik и Amigos

После шоппинга обязательно захочется перекусить что-нибудь вкусненькое. Тут на помощь приходят одни из лучших заведений города — Multi MaFé, China Shashlik и Amigos. Полакомиться пиццей или сочным шашлыком, побаловать себя нежным чизкейком или попить бодрящий кофе — все это можно сделать в ТРК Atlas Yunusobod. А если есть трудности с приготовлением праздничного ужина, то можно взять с собой на вынос десерты, пиццу и другие блюда.

Пятая причина — отличное настроение и праздничная шоу-программа

В повседневной суете нам часто не хватает ощущения праздника. В день открытия гостей ТРК ждет захватывающая шоу-программа, праздничная атмосфера и множество сюрпризов.

Команда ТРК Atlas приглашает всех на церемонию открытия, которая состоится 28 декабря в 18:00.

Адрес: Ташкент, Юнусабадский р-н, 19-квартал, ул. Юнусота, 119.

Ориентир: бывший Сайрам базар.

Номер единого контактного центра: (+99895) 146−68−88.

Подробную информацию можно получить на официальных страничках в социальных сетях:

Facebook: fb.com/atlasuzb

Instagram: @atlasuzb

Telegram: t.me/atlasuzb

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