Кто из нас не мечтал о новой квартире? Одни мечтают о современной и просторной квартире в модной новостройке, а другие — о жилье в проверенном десятилетиями доме в спальном районе. Поэтому вопрос, что выбрать — новостройку или «вторичку», рано или поздно встает перед каждым будущим покупателем квартиры.

Казалось, выбор достаточно прост, а при покупке нужно опираться по бюджету. Но у каждого варианта есть свои нюансы, которые следует учесть, чтобы сделать правильный выбор. Ведь только в таком случае квартира станет теплым и уютным семейным очагом для всех близких на долгие года.

Портал недвижимости Uybor.uz решил облегчить этот нелегкий выбор для всех покупателей и разобрался в плюсах каждого из вариантов при поддержке опытных экспертов.

Плюсы квартир в новостройке

Многие мечтают жить в красивом, новом и комфортном доме, но при этом считают новостройки слишком дорогими для покупки. Но зачастую это ошибочное мнение, ведь современные технологии и доступные строительные материалы позволяют возводить как бюджетное жилье, так и элитное при сравнимом качестве постройки.





5 плюсов в пользу квартиры в новостройке от Парпибаевой Светланы, руководителя отдела продаж Vita Alliance (ЖК Vita):

Свобода выбора планировки. Большинство новостроек сдаются в виде «коробки», а это значит, что всю площадь квартиры можно грамотно распланировать под собственные нужды. Например, сделать побольше детскую для многодетных семей, или объединить гостиную с кухней на европейский лад. Безопасность территории. Современные ЖК обычно возводятся на закрытой охраняемой территории и оборудованы видеонаблюдением, а квартиры защищены надежной входной дверью с домофоном. А это значит, что в безопасности будет как само жилье, так и дети, играющие во дворе. Лучшее сочетание цена-качество. Как правило, новостройки возводятся из современных материалов и с учетом всех актуальных нормативов, что обеспечивает надежность дома на десятилетия. Здесь не нужно утеплять стены, устанавливать стеклопакеты и менять всю электропроводку. А сэкономленные деньги можно потратить на обстановку. Квартира без «истории». При покупке новой квартиры владельца обойдут стороной «сюрпризы» с невыписанными жильцами или память о ранее проживавшей здесь неблагополучной семье. А все соседи будут такими же новоселами, с которыми проще завязать дружеские связи. Новый дом — новая жизнь. Новая квартира — это новый этап в жизни и куда приятнее вступать в него с ощущением, что здесь раньше никто не жил. И, насладившись этим ощущением, можно обживать квартиру и превращать ее в семейное «гнездо».





5 причин в пользу выбора новостройки от Салайдинова Адилжона, начальника отдела продаж ООО ИП Somang Development Korea (ЖК «Сеульский городок»):

Доступная стоимость жилья. Не всегда квартиры в новостройках стоят дороже, чем такие же объекты на вторичном рынке. Причем еще более выгодно приобретать жилье на этапе возведения новостройки. В это время стоимость квадратного метра будет гораздо дешевле, чем при сдаче нового дома в эксплуатацию. Юридическая «чистота» квартиры. Покупателю не стоит переживать о претензиях на квадратные метры предыдущих владельцев жилья и прописке в квартире посторонних людей. Ведь приобретая квартиру в новостройке, покупатель становится ее первым собственником. Заблаговременный расчет планировки. Покупатель без проблем сможет воплотить свои смелые идеи, которые имеют отношение к планировке жилья. У него будет возможность выгодно распланировать квадратные метры, подумать, какую площадь будет занимать каждая комната, и даже правильно расположить встроенную мебель. Большой выбор на первичном рынке. Чтобы купить квартиру в новостройке по доступной стоимости, не нужно тратить много времени. Довольно часто застройщики предлагают своим клиентам хорошие скидки и акции на жилье в новом доме. И на рынке сейчас большое количество интересных предложений в любой части города. Высокое качество жилья. Утепленные фасады, новые коммуникации, современный дизайн дома, просторные комнаты, пластиковые окна — все это важные преимущества недвижимости в новостройках. Новые квартиры во многом отличаются от старых в технологическом плане, жить в них гораздо удобнее.

Плюсы вторичного жилья

Что может быть лучше проверенного временем жилья в доме, построенном с «советским» качеством? Такое жилье проще подобрать под себя, и оно доступно в любом районе города, и даже в наиболее престижном, где новостройки строить просто негде.





Пять причин, почему «вторичка» привлекательна по мнению Ершова Алексея, генерального директора агентства недвижимости Vash Zolotoy Klyuch:

Жилье, проверенное годами. Взрослое поколение уверено, что раньше и бетон был крепче, и контролировали все по ГОСТам, и строили на века. Построенные несколько десятилетий назад дома проверены на прочность временем, стихией и десятком землетрясений. Тишина и обустройство территории. Квартира в старом доме — это залог тишины и устоявшегося ландшафта. Как правило, здесь тихие дворы со множеством деревьев, а у жителей есть свои любимые места для вечернего досуга на улице. Здесь нет шума от круглосуточной стройки, постоянной грязи вокруг и «вечного» ремонта. Более доступная цена. Цена «вторички», как правило, всегда ниже квартир в новостройках. И вдобавок квартиры зачастую продаются с неплохим ремонтом и обстановкой, поэтому в них можно въехать и жить сразу после покупки. Качество и надежность. Некоторые жилые дома стоят уже более 40 лет, и еще столько же простоят. Они были построены с огромным запасом прочности и из материалов, качество которых кажется в наши дни уже недостижимым. Развитая инфраструктура. Старые микрорайоны — полностью адаптированы для жилья. Продовольственные магазины, школа, поликлиника, базар, махаллинский комитет — здесь все есть рядом.





Пять доводов в пользу вторичного жилья от Абдувалиевой Майи, директора агентства недвижимости Delta Rielt Servis:

Сейсмоустойчивость. Большинство старых домов проектировалось с высочайшими требованиями к сейсмостойкости, у них прочный и надежный фундамент, усиленный металлический каркас и прочная конструкция. А это гарантия того, что такие дома выдержат землетрясения до 8−9 баллов. Возможность выбора района. На вторичном рынке очень большое количество предложений, поэтому всегда можно подобрать подходящее жилье в нужном районе, например, ближе к работе или дому других родственников. Выбор планировки и площади. Можно выбрать желаемую планировку и подходящую квадратуру из большого разнообразия квартир. Если ограничен бюджет, то всегда можно подобрать вариант попроще или просто сторговаться. Можно въехать сразу. Не нужно ждать окончания строительства, долго делать ремонт и обустраивать квартиру. «Вторичку» часто продают с отделкой, поэтому можно обойтись «косметическим» ремонтом и сразу заселяться. Энергетика старого района. Энергетику и теплую атмосферу старого обжитого микрорайона невозможно спутать ни с чем. Большие тенистые деревья, тихие улочки, уютные дворики с детворой и огородами сзади домов — все это вызывает ностальгию и буквально манит возвращаться сюда вновь и вновь.

Но какой бы ни был выбор покупателя — новостройка или вторичное жилье — ведущий поисковик недвижимости в Узбекистане Uybor.uz готов предложить массу различных вариантов. Здесь всего за несколько минут можно подобрать жилье в любом районе Ташкента и других городах Узбекистана: будь то квартира в спальном районе, большой дом в старой махалле или шикарные апартаменты в элитной новостройке.

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