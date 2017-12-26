На выставке CES 2018 компания LG Electronics продемонстрирует более вместительную версию парового шкафа Styler с увеличенным внутренним пространством, позволяющим размещать до шести предметов одежды. Возможность подключения к Wi-Fi и другие интеллектуальные функции призваны повысить удобство использования LG Styler и сделать более комфортной динамичную жизнь современных пользователей.





Новейший LG Styler обеспечит уход широкому ассортименту предметов гардероба и аксессуаров для всей семьи, начиная с одежды, требующей особо деликатного обращения — нижнего белья, блуз, пальто и деловых костюмов — до джинсов, детской одежды или комбинезонов и мягких игрушек.

На двигающиеся плечики можно повесить до пяти предметов одежды, а специальный пресс для брюк, расположенный за элегантной стеклянной дверцей, может вместить брюки даже больших размеров с окружностью талии до 122 сантиметров (48 дюймов), формируя стрелку длиной до 60 сантиметров. Расширенный внутренний объем LG Styler позволяет ухаживать за одеждой, занимающей много места, например, за пуховыми куртками и зимними пальто.





Возможность подключения к Wi-Fi и легкое управление через смартфон значительно повышают удобство использования. С помощью мобильного приложения можно загрузить различные программы по уходу, отслеживать потребление электроэнергии и получать уведомление об окончании цикла ухода. Для одежды с NFC-ярлыками приложение для смартфонов позволяет сканировать метку и информировать Styler о наиболее эффективном режиме.

Основой LG Styler является паровая технология TrueSteam, которая мягко дезинфицирует одежду и нейтрализует неприятные запахи, удаляя до 99% аллергенов и бактерий на одежде. Горячий пар, направленный непосредственно на одежду, освежает ее, а двигающиеся плечики расправляют одежду, уменьшая незначительные складки и замятия. Специальный пресс разлаживает складки на коленях и формирует четкие линии стрелок на брюках, добавляя последний штрих в совершенный образ.





«Для тех, кому важно выглядеть отлично, новый LG Styler станет идеальным решением, обеспечивая такой уход за одеждой, который позволит всегда иметь свежий и аккуратный внешний вид, — говорит Сонг Дахюн (Song Dae-hyun), Президент и Высшее должностное лицо LG Home Appliance & Air Solution. — Неудивительно, что в странах, где создана целая индустрия заботы о своем гардеробе, паровой шкаф Styler дал старт совершенно новой категории продуктов на рынке товаров по уходу за одеждой».

Новейший LG Styler будет представлен на выставке CES 2018 с 9 по 12 января в павильоне № 11100 центрального зала Конференц-центра Лас-Вегаса.

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