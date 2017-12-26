21 декабря вступило в силу межправительственное соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности на территории России. Документ был подписан 5 апреля в ходе государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.

Соглашение было разработано исходя из необходимости упорядочения и совершенствования правового регулирования процессов перемещения рабочей силы, а также обеспечения защиты прав и законных интересов трудящихся-мигрантов, осуществляющих временную трудовую деятельность на территории РФ.

Как сообщает ИА «Жахон», документом определяются порядок и условия взаимодействия сторон по осуществлению организованного набора и привлечения граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в России.

Соглашением также предусматривается установление международно признанных форм сотрудничества в сфере трудовой миграции посредством определения количества направляемых работников, их специальностей и принимающих регионов, исходя из реальной потребности в трудовых ресурсах.

Уполномоченными органами России должен быть внедрен порядок, при котором трудовым мигрантам будут предоставлены твердые гарантии правовой защиты, соблюдения требований о минимальном размере заработной платы, обеспечения достойных жилищно-бытовых условий, медицинского и социального страхования.

Полный текст соглашения