В Узбекистане будут ликвидированы 66 из 133 постов дорожно-патрульной службы и патрульно-постовой, расположенных на границах областей. Об этом УзА сообщил министр внутренних дел Пулат Бобожонов.

В минувшую пятницу о необходимости ликвидации постов между областями страны заявил Президент Шавкат Мирзиеёв. По его словам, наличие таких постов ограничивает свободное передвижение людей и оказывает негативное воздействие на торгово-экономические отношения, внутренний и внешний туризм.

Как отметил глава МВД, из общего количества 60 постов являются постами ДПС и 73 — стационарными постами ППС. По итогам предварительного изучения подготовлены заключения о ликвидации 66 постов.