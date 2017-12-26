Плодотворная земля Узбекистана и старания нового поколения дали свои плоды — создан новый сорт вишни. «Вишня» эта необычная, потому что цветет она во все времена года. Olcha.uz — это свежий взгляд на онлайн-коммерцию в Узбекистане, новый, продвинутый, и современный веб-сайт, который порадует своей продукцией и высокоуровневым сервисом. Новый опыт онлайн-покупок удивит удобством и широким ассортиментом качественных товаров.

А вдобавок при регистрации на сайте Olcha.uz можно стать счастливым обладателем купона на 50 тысяч сумов для последующих покупок.





Впервые в Узбекистане и только на Olcha.uz, заказав товар в интернет-магазине у покупателя будет возможность доставки товара по Ташкенту в течение нескольких часов. Тем самым можно порадовать родных, друзей и близких своим вниманием, отправив им подарок.

Помимо этого, доступны удобные для клиентов способы оплаты, включающие в себя наличный расчет и электронную оплату через пластиковую карту UzCard. Cкептикам, которые не доверяют электронным платежным системам, Olcha.uz добавил метод оплаты cash-on-delivery, что подразумевает оплату товара при его доставке.

Olcha.uz задает тренды и предлагает услугу Cashback — гибкая система денежных вознаграждений за покупку определенных товаров на сайте сделает покупку приятной и своевременно полезной. Теперь у всех появилась уникальная возможность зарабатывать деньги, покупая товары в Olcha.uz.

Eco-friendly — тренд, нацеленный призвать население Узбекистана быть брежливыми по отношению к природе. Кампания включает в себя отказ от использования полиэтилена и других трудноразлагающихся материаллов при упаковке товаров. И это только начало…





Открытие Olcha.uz и объявление в Узбекистане 2018 года «Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий» должны стать существенным толчком в развитии интернет-коммерции в республике. Потому что молодое поколение Узбекистана, в том числе амбициозная команда Olcha.uz, готова внести свой незаменимый вклад в развитие экономики республики.

Прочный фундамент для развития электронной коммерции был заложен законом «Об электронной коммерции», постановлением Кабинета Министров «Об утверждении концепции развития электронной коммерции в Республике Узбекистан на период 2016−2018 годы», что в свою очередь указывает на дальновидность руководства Республики Узбекистан.

В последующие годы ожидается резкий скачок в развитии электронной коммерции, где Olcha.uz планирует занять высокую планку.

Более подробную информацию можно получить по телефону службы поддержки клиентов: (+99871) 202−20−21.

Режим работы службы поддержки: с 8:00 до 23:00 (без выходных дней)

Веб-сайт: olcha.uz

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