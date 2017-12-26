Хоким Андижана Дилмурод Рахматуллаев оштрафован на 30 минимальных размеров зарплаты (5,167 млн сумов) за оскорбление руководителей образовательных учреждений города нецензурными словами 16 октября. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Суд признал хокима виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 41 (Оскорбление, т. е. умышленное унижение чести и достоинства личности) Кодекса об административной ответственности. Наказание за это правонарушение составляет от 20 до 40 МРЗП.

По факту оскорбления хокимом руководителей образовательных учреждений была проведена проверка прокуратурой Андижанской области. На основании внесенного прокуратурой представления Андижанским городским Кенгашем (советом) народных депутатов было принято решение о даче согласия на привлечение Дилмурода Рахматуллаева к административной ответственности.

По результатам проверки в отношении хокима было возбуждено дело об административном правонарушении, которое было направлено в суд.