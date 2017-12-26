Конкурист Абдушукур Собиржонов впервые в истории Узбекистана примет участие в летних юношеских Олимпийских играх-2018, которые пройдут 6−18 октября в аргентинском Буэнос-Айресе, сообщили «Газете.uz» в Федерации коневодства и конного спорта.

Кандидаты для участия в юношеской Олимпиаде отбираются по результатам квалификационного раунда Кубка мира «Челлендж» по преодолению препятствий. В нынешнем году в шестой рейтинговой зоне — Иран, Иордания, Казахстан, Кыргызстан, Катар, Сирия, ОАЭ, Узбекистан и Саудовская Аравия — участвовали 78 спортсменов.

Результаты соревнований направляются в Международную федерацию конного спорта (FEI), где подводятся итоги. Лучшим среди 78 спортсменов из 9 стран шестой рейтинговой зоны стал Абдушукур Собиржонов, который прошел дистанцию маршрута без штрафных очков за 63.04 секунды. Юный всадник будет представлять на юношеских Олимпийских играх не только Узбекистан, но и сборную команду Азиатского континента.

Абдушукур Собиржонов (2002 г. р.) — многократный чемпион Узбекистана по конкуру (преодоление препятствий) среди юниоров, призер международных соревнований на Кубок мира Центральноазиатской лиги.