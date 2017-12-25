24 декабря в Нуратинском и Тамдынском районах Навоийской области наблюдались порывы ветра до 18 м/с, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Штормовой ветер повредил фрагменты крыш административных и жилых зданий. Информации о пострадавших не поступало.

Мобилизованы необходимые силы и средства для ликвидации последствий стихийного явления. На местах созданы оперативные штабы во главе с хокимами районов в составе представителей Управления по чрезвычайным ситуациям, Управления внутренних дел, коммунальных служб районов и других причастных ведомств.

25 декабря в Навоийской области, а также по всей территории республики ожидается сильный ветер — по данным Узгидромета, скорость может достигать 17−22 м/с, местами с порывами до 24−29 м/с.

МЧС просит соблюдать меры предосторожности.