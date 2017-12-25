Организованная преступная группа (ОПГ) на протяжении 10 лет поставляла на рынки Ташкента и производителям мясо-колбасных изделий зараженное мясо из Кашкадарьинской области. Деятельность группы пресечена Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана совместно со Службой национальной безопасности, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

Руководителем ОПГ был 40-летний уроженец Кашкадарьи Бахром Хайдаров, который проживал в Янгиюльском районе Ташкентской области, отмечается в репортаже.

Участники группы через связи среди мясников, перекупщиков и ветеринаров в Кашкадарье наладили систему сбора сведений о фактах падежа либо предсмертном состоянии скота. Каждый случай предоставления информации оплачивался от 15 до 50 тысяч сумов.

Зараженные туши покупались по цене 10−15 тысяч сумов за 1 кг. Сотрудниками ветеринарного отдела Чиракчинского района оформлялись фиктивные документы. Именно они зачастую и выступали информаторами.

На подъезде к Ташкенту товар принимал финансист преступной группы Хайрулла Сапиев. Он доставлял туши в подпольные цеха в Зангиатинском и Ташкентском районах. Здесь испорченное мясо подвергалось обработке и разделывалось для последующей продажи.

Каждый день поступало по три-четыре туши, некоторые были протухшими, признались в программе участники ОПГ. Среднемесячный оборот товара в Ташкенте составлял от 5 до 15 тонн. После обработки мясо продавалось по 25−30 тысяч сумов за килограмм.

Мясо поставлялось на торговые точки нескольких районов столицы, в том числе на рынок «Эски Жува», а также на предприятия «Asl Ta’m Sifati», «Сомсахона ЧП Муминов Хусан Хурсанджонович», мясные прилавки «Файзиев», «Косимов», «Чоршанбиев Одил».

Руководитель ОПГ на заработанные средства приобрел несколько автомобилей и объектов недвижимости. Возбуждено уголовное дело и ведется следствие.