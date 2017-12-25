Организованная преступная группа (ОПГ) на протяжении 10 лет поставляла на рынки Ташкента и производителям мясо-колбасных изделий зараженное мясо из Кашкадарьинской области. Деятельность группы пресечена Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана совместно со Службой национальной безопасности, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».
Руководителем ОПГ был 40-летний уроженец Кашкадарьи Бахром Хайдаров, который проживал в Янгиюльском районе Ташкентской области, отмечается в репортаже.
Участники группы через связи среди мясников, перекупщиков и ветеринаров в Кашкадарье наладили систему сбора сведений о фактах падежа либо предсмертном состоянии скота. Каждый случай предоставления информации оплачивался от 15 до 50 тысяч сумов.
Зараженные туши покупались по цене 10−15 тысяч сумов за 1 кг. Сотрудниками ветеринарного отдела Чиракчинского района оформлялись фиктивные документы. Именно они зачастую и выступали информаторами.
На подъезде к Ташкенту товар принимал финансист преступной группы Хайрулла Сапиев. Он доставлял туши в подпольные цеха в Зангиатинском и Ташкентском районах. Здесь испорченное мясо подвергалось обработке и разделывалось для последующей продажи.
Каждый день поступало по три-четыре туши, некоторые были протухшими, признались в программе участники ОПГ. Среднемесячный оборот товара в Ташкенте составлял от 5 до 15 тонн. После обработки мясо продавалось по 25−30 тысяч сумов за килограмм.
Мясо поставлялось на торговые точки нескольких районов столицы, в том числе на рынок «Эски Жува», а также на предприятия «Asl Ta’m Sifati», «Сомсахона ЧП Муминов Хусан Хурсанджонович», мясные прилавки «Файзиев», «Косимов», «Чоршанбиев Одил».
Руководитель ОПГ на заработанные средства приобрел несколько автомобилей и объектов недвижимости. Возбуждено уголовное дело и ведется следствие.
Комментарии
Какой ужас
Их самих надо хотя бы год кормить таким мясом только без обработки
И давно у нас отменили презумпцию невиновности?!
Все эти действия сначала нужно доказать, прежде чем сливать информацию в СМИ. Никакого уважения к ценности личной неприкосновенности.
Как-то все это слишком страшно звучит, чтобы поверить вот так прям сразу.
Жаль что у нас еще слишком “мягкие“ наказание мошенникам, ворам и т.п. Старые законы — ведь преступность растет и развивается и даже читать не успеваем.
To Александр Преображенский: Если читать внимательно, то можно прочесть слово “признались“. К тому же это ОПГ — организованная преступная группа, а не один человек.
Александр Преображенский — (В Ташкенте раскрыта организованная преступная группа) Александр это всё уже доказано, поэтому написали в СМИ.
Жаль что нет законодательной базы в этой сфере. А это в свою очередь, не даёт возможности для создании инфраструктуры в мясной переработки. От убоя, до выпуска готовой продукции, транспортировки и реализации. Это как в розничной, так и в оптовой торговли. Было бы здорово разработать стандарты, относящихся к объектам и субъектам в этой деятельности.
Да проста люди ка торе предоставляли мясцу они виновный перед законом и перед своими совесть им, люди ка торе знали что мясу доставляться уже 10 лет или больше годы они каттаконлардир
а где сообщения о массовых отравлениях? Если нет пострадавших, нет и испорченного мяса: человек переваривает всё, что лезет в рот
После прочтения таких сообщений начинаешь всерьёз задумываться о переходе на вегетарианство. Лично я уже перестал покупать сосиски и колбасу любых фирм Ташкента. Покупаю только куриное мясо. Если объявят, что и кур заражённых продают, значит точно надо будет переходить на овощи и фрукты.
Это многие знали, Артем Меликов, вот вам и ответ Александр Преображенский, типа невиновны.
@Бахадыр Абдуллаев
Есть ГОСТ. Стандарты ГОСТ действуют не только в РФ, но и по всей территории СНГ. Только никто по стандартам делать не хочет.
Весь мир потихоньку уже отказывается от потребления мяса — и нам тоже пора.
Давно пора.
Продвинутые люди занимаются йогой, становятся вегетарианцами, не носят шубы и одежду из натуральной кожи, ездят на электромобилях и т.д.
Одним словом, берегут и экономят ресурсы матушки-Земли.
Нам тоже пора присоединиться к мировому прогрессу.
Так что, ребята, переходите на вегетарианство.
Тогда, никто не сможет подсунуть вам протухшее мясо.
Вот тебе и дешовое мясо. А все потому что раньше санитарные врачи утром делали обход по рынку, собирали образцы, проводили анализы, а только потом выписывали справки о безопасности продукции, а сейчас получают килограмм продукции и тут же выдают справку!
Деятельность данной ОПГ необходимо рассматривать как мошенничество, подделка документов, преступный сговор, умышленное нанесение вреда здоровью, вплоть до терроризма! Ну и плюс создание ОПГ, конфисковать все имущество заработанное за 10 лет и посадить по совокупности лет на 20, вот это будет справедливо!