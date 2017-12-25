Компания LG Electronics представит посетителям выставки CES 2018 новейшие «умные» модели климатического оборудования для дома. Очиститель воздуха LG PuriCare с датчиком мелкодисперсной пыли и кондиционер DUALCOOLThinQ Stand Inverter с функцией распознавания голоса и технологией DeepThinQ обеспечивают более чистый и свежий воздух в помещении, а управление этими устройствами удобно и просто, как никогда раньше.

Высокотехнологичное интеллектуальное устранение мелкодисперсной пыли

Исследования показали, что пыльца и пыль в помещении влияют на качество жизни людей во всем мире. Оснащенный высокочувствительным датчиком контроля воздуха, LG PuriCare автоматически начнет удалять мелкие частицы пыли, когда качество воздуха перестанет соответствовать требованиям жильцов. Контроль качества воздуха осуществляется даже тогда, когда PuriCare выключен. Устройство запускается только при необходимости очистки воздуха.

В уникальном цилиндрическом корпусе PuriCare заключена наиболее современная технология очистки воздуха — система фильтрации для максимальной очистки на 360 градусов 360° Total Care Filter System, а благодаря мощному усилителю очистки Clean Booster LG PuriCare способен распространять очищенный воздух в радиусе до 7,5 метра. Это позволяет очищать воздух даже в больших помещениях, создавая более мягкий воздушный поток вблизи устройства. Таким образом, PuriCare станет идеальным решением для семей с маленькими детьми и домашними животными.

Максимальное удобство с функцией голосового управления

На выставке CES также будет впервые представлен кондиционер DUALCOOLThinQ Stand Inverter с функцией распознавания голоса. Она позволяет регулировать температуру всего одной фразой уже с порога вашего дома или из другой комнаты. В дополнение к высокому классу энергоэффективности и сниженному уровню шума, что обеспечивается двойным инверторным компрессором, DUALCOOLThinQ отличается наличием интегрированной технологией искусственного интеллекта DeepThinQ от LG, которая направляет больше воздуха в сторону находящихся в помещении людей благодаря пространственному распознаванию.

Помимо способности определять присутствие людей, с помощью интеллектуального датчика движения человека (Intelligent Human Movement Sensor) регулируется сила воздушного потока в зависимости от того, как близко к кондиционеру находится человек или группа людей. Анализируя ежедневные поведенческие модели жильцов дома, LG DUALCOOLThinQ определяет, какие части дома необходимо охлаждать в конкретное время дня для поддержания оптимальных температур и экономии электроэнергии.

«Интеллектуальные бытовые устройства LG являются лидерами отрасли благодаря тому, что для создания более комфортной среды они способны прогнозировать потребности пользователей, — говорит Сон Дэ Хен (Song Dae-hyun), президент компании LG Home Appliance & Air Solution. — На сегодняшний день искусственный интеллект находится на таком уровне развития, когда он может больше, чем просто играть в шахматы, и компания LG стремится использовать эту технологию для улучшения качества жизни потребителей».

Посетители выставки CES 2018 могут оценить эффективность «умных» климатических устройств LG в павильоне № 11100 в центральном зале Конференц-центра Лас-Вегаса с 9 по 12 января.

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