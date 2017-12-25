Что подарить близким на Новый год? Онлайн-магазин Days постарался собрать наиболее интересные новогодние подарки и распределил их по категориям, чтобы было проще сделать выбор. Отличные цены (здесь не поднимают их в канун Нового года) помогут сэкономить деньги, бесплатная доставка на многие товары поможет не беспокоиться о праздничных пробках, а удобный каталог и очень простая форма оформления заказа сделает покупки очень удобными и приятными.

На страницах Days собраны одни из лучших решений для подарков от ведущих мировых и местных брендов.





Стиль, сопряженный с качеством, и лояльные цены делают из Days настоящую находку для людей, привыкших жить вне серой массы, окружая себя и своих близких необычными предметами интерьера и обихода.

У проекта Days удобный сайт-витрина, эргономичный, лаконичный и «все для людей». Имеются фильтры для быстрого поиска, выбор вариантов доставки и активная служба поддержки. Исключительным людям — исключительный сервис.





Менеджеры магазина Days с большим трепетом и заботой подбирают каждый из представленных товаров, создавая целостную матрицу из лучших предложений коллекций дизайнеров Узбекистана и крупных столичных магазинов.

Стильных и красивых вещей в Days очень много — от детских игрушек и электроники до авторских светильников и картин. Days станет отличным решением вопроса «что подарить?» — короткая регистрация на сайте магазина, пара кликов и выбор способа доставки. И стильный и запоминающийся подарок на свадьбу, день рождения или любое другое торжество готов.





Сайт: days.uz

Телефон: (+99871) 200−21−31

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