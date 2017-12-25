На площади Мустакиллик в центре Джизака 23 декабря прошел военно-патриотический фестиваль «Армия и молодежь», посвященный 26-летию Вооруженных Сил Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, в рамках фестиваля состоялся военный парад с прохождением около 800 военнослужащих под звуки военного оркестра.

Было продемонстрировано более 50 единиц военной техники и вооружения. Состоялись демонстрация элементов строевой подготовки и рукопашного боя, показ тылового обеспечения, а также технических возможностей клубов Организации содействия обороне «Ватанпарвар».

Мероприятие, организованное хокимиятом Джизакской области и командованием войск Центрального военного округа, посетили более 10 тысяч человек.

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