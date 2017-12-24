Медицинская справка о годности к управлению транспортным средством (ТС) больше не нужна для прохождения технического осмотра владельцем ТС или уполномоченным им лицом.

Справка исключена из списка предъявляемых документов постановлением правительства Узбекистана от 20 декабря, которым предусмотрено сокращение перечня информации и документов, истребуемых от граждан при оказании государственных услуг.