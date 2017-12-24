Медицинская справка о годности к управлению транспортным средством (ТС) больше не нужна для прохождения технического осмотра владельцем ТС или уполномоченным им лицом.
Справка исключена из списка предъявляемых документов постановлением правительства Узбекистана от 20 декабря, которым предусмотрено сокращение перечня информации и документов, истребуемых от граждан при оказании государственных услуг.
Комментарии
Элемент коррупции исключен. Не последний. Дай Бог здоровья и силы нашему президенту!
Техосмотр нужно отдать частникам
странно. у меня ни разу и не спрашивали справку.. кроме тех. паспорта никакие документы не проверяли-ни паспорт ни права.
Годное решение! Хотя многие ГАИ особо не требовали эту справку.
Интересно кто придумал эти справки? Тех осмотр это проверка состояния машины, а не водителя.