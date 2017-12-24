В Ташкенте в воскресенье впервые проходят выборы в районные кенгаши (советы) народных депутатов, сообщает УзА.

До этого районных кенгашей народных депутатов в столице Узбекистана не было (есть только городской Кенгаш народных депутатов). Их создание позволит жителям участвовать в управлении районами через избранных ими представителей.

В кенгаши в каждом из 11 районов Ташкента будет избрано по 30 депутатов. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 1650 человек. Их выдвинули четыре политические партии и органы самоуправления граждан.

Для выборов образовано 330 избирательных округов и 855 избирательных участков.

Уточнить свой избирательный участок можно на сайте Центральной избирательной комиссии.