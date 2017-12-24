В Ташкенте в воскресенье впервые проходят выборы в районные кенгаши (советы) народных депутатов, сообщает УзА.
До этого районных кенгашей народных депутатов в столице Узбекистана не было (есть только городской Кенгаш народных депутатов). Их создание позволит жителям участвовать в управлении районами через избранных ими представителей.
В кенгаши в каждом из 11 районов Ташкента будет избрано по 30 депутатов. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 1650 человек. Их выдвинули четыре политические партии и органы самоуправления граждан.
Для выборов образовано 330 избирательных округов и 855 избирательных участков.
Уточнить свой избирательный участок можно на сайте Центральной избирательной комиссии.
Комментарии
Не знаю у кого как, но нам не принесли бюллетени для голосования. М.Улугбекский и Шайхонтахурский район.
мне принесли, и я был в шоке, я понятия не имел о том что будут выборы. полагаю для этого должны были быть предварительные встречи с множествами депутатов, и, я думаю, мог и сам выдвинутся, если это касается своего района. ничего этого не было и я не знаю за кого голосовать: ни плакатов, ни фото ни их биография в людных, хотя бы местах. а ходить и выбирать как в маркете я не согласен.
По 30 депутатов в 11 районах, итога 330 человек на которых будут тратится деньги из гос бюджета (зарплата, содержание и т.д.). Чем они будут заниматься? Я так понимаю, что кенгаш — это законадательный орган власти, которые принимает нормативные документы и осуществляет мониторинг действий исполнительных органов власти (т.е. районного хокимията). Какие нормативные акты можно принимать на уровне района города в условия действующего законадательства Узбекистана? Не многовато ли контролеров на районный хокимият?
Почти никто в городе не знает чем занимается городской кенгаш народных депутатов и уж тем более не понятно чем конкретно будут заниматься районные кенгаши.
Нужно четкое определить их полномочия и дать разъяснение зачем они нужны и что будут делать.
голосовать не пошли, ни кто не защитил интересы жителей Сергели, по поводу ярмарки и вообще то что у нас полный развал уже год. Эти выборы ни чего не решат.