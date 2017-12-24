Правительство Узбекистана постановлением от 20 декабря значительно облегчило процесс оказания государственных услуг гражданам и бизнесу.

Отныне нотариально заверенные копии требуются только с документов, которые необходимы для действия за границей, утверждены или выданы органами иностранных государств, с документов, подлежащих проставлению апостиля и легализации, а также в случаях, прямо предусмотренных законом.

Копии, снимающиеся с документов, представляемых физическими и юридическими лицами, теперь заверяются самим органом, оказывающим государственную услугу.

Постановлением внесены изменения в длинный список нормативно-правовых актов, отменяющие необходимость представления нотариально заверенных копий документов.

К примеру, нотариально заверять теперь не нужно документы, представляемые при оформлении постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области.

Другой пример: не требуется нотариальное заверение копий документов при оформлении 50-процентной скидки по страховой премии пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан, заключающим договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.