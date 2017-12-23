Сеть фирменных магазинов Lacoste, Tommy Hilfiger, Levi’s и United Colors Of Benetton подготовила для всех ценителей качества и актуальных модных тенденций праздничную акцию.

В магазинах будут доступны скидки, которые тают, как снежинки на льду.

24−25 декабря — скидка 35%;

26−27 декабря — скидка 30%;

28−29 декабря — скидка 25%;

30−31 декабря — скидка 20%.

Предновогодняя суета захватила город — пора готовить подарки заблаговременно. Поэтому нужно проверить предновогодний перечень покупок: там наверняка найдется место для пары модных обновок.

До праздника осталась всего неделя, и с каждым днем скидки становятся все меньше и меньше. Проценты «тают» по мере приближения Нового года, так что чем быстрее действовать, тем больше можно сэкономить.

Адреса магазинов:

Lacoste: ул. Абдулла Кадыри, 38 А. Ориентир: напротив бывшего кафе Central

Телефоны: (+99871) 200−11−11, (+99871) 235−55−55

Instagram: @lacoste.uzbekistan

Telegram: t.me/lacosteuzb

Tommy Hilfiger: Ц-2, 5. Ориентир: старый «Детский мир»

Телефоны: (+99871) 200−11−11, (+99871) 236−11−46

Instagram: @hilfiger.uz

Telegram: t.me/tommyuz

Levi`s: ул. Зарафшан, 17. Ориентир: ТЦ «Аркада»

Телефоны: (+99871) 200−11−11, (+99871) 236−19−08

Instagram: @levis_uz

Telegram: t.me/levisuz

United Colors of Benetton: Ц-1, ул. Шахрисабз, 1. Ориентир: старый «Детский мир», напротив Tommy Hilfiger

Телефоны: (+99871) 200−11−11, (+99871) 236−11−81

Telegram: t.me/benettonuz

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