Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обвинил бывшего министра внутренних дел Адхама Ахмедбаева в предательстве. Об этом глава государства заявил в пятницу, выступая с посланием парламенту.

«Вы знаете, где сейчас [бывший] министр МВД [Адхам] Ахмедбаев, которого я лишил звания генерал-лейтенанта — за предательство, за измену. Моя совесть не приняла того, что он, будучи министром Узбекистана, стал предателем и присоединился к одной группе… Поэтому и вы не забывайте», — сказал Президент.

Шавкат Мирзиёев выразил недовольство работой председателя Верховного суда Козимжона Камилова и его заместителей, а также председателя Высшего судейского совета Маруфа Усманова.



«Я абсолютно вами недоволен, говорю это перед всем народом. Я вас всех четверых уволю в течение трех месяцев. Не думайте, что вас избрали и все. Мои полномочия даны народом и больше никем», — заявил Президент. Никто не давал судьям права отдаляться от народа, добавил он.

Для реформирования судебной отрасли Шавкат Мирзиёев назвал целесообразным создание при Олий Мажлисе комиссии по содействию обеспечению независимости судебной власти.