Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу посетил ряд социальных объектов в Ташкенте, сообщила пресс-служба главы государства.

Руководитель страны ознакомился со строительством нового здания Союза писателей Узбекистана в Национальном парке имени Алишера Навои и созданной Аллеей литераторов.

В двухэтажном здании Союза писателей разместились редакции журналов «Жахон адабиёти» («Мировая литература»), «Шарк юлдузи» («Звезда Востока»), «Ёшлик» («Молодость») и Общественный фонд «Ижод» («Творчество»).

В здании также есть зал на 150 мест для проведения творческих вечеров и художественных дискуссий. На втором этаже разместится Союз писателей. При нем откроется богатая библиотека.