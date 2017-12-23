Органы внутренних дел, несмотря на принимаемые меры, до сих пор не стали структурой, по-настоящему заботящейся о народе, заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем послании парламенту в пятницу.

«К сожалению, до сих пор в большинстве случаев основной задачей правоохранительных и судебных органов остается осуществление репрессивных мер», — отметил глава государства.

«В этой связи хочу особо подчеркнуть: наш народ устал от привлечения к ответственности на основе надуманных предлогов и ложных доказательств. Пусть это хорошо запомнят все работники правоохранительных органов», — сказал он.

«Прошло время вмешательства во все сферы, прикрываясь „конторой“ и действуя в своих интересах, пренебрегая интересами Родины и народа. Впредь ни один человек не должен привлекаться к ответственности на основе фиктивных доказательств, клеветы и наветов. Необходимо создать надежные гарантии для того, чтобы нормы Конституции и законов неукоснительно соблюдались», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент отметил необходимость создания такой системы, при которой «ни один правоохранительный орган не будет выходить за рамки своих полномочий, дублировать функции другого».

«Органы внутренних дел должны заниматься обеспечением общественного порядка и безопасности, органы национальной безопасности — защитой государства от внутренних и внешних угроз. Прокуратура призвана осуществлять надзор над исполнением законов. Основная задача судов заключается в обеспечении правосудия, вынесении по каждому делу законного, обоснованного и справедливого решения», — указал руководитель страны.

Несмотря на предпринятые за прошедший год меры по коренному реформированию указанных сфер, органы внутренних дел до сих пор не стали структурой, по-настоящему заботящейся о народе, деятельность прокуратуры по обеспечению верховенства закона в обществе является недостаточной, а судебные ведомства так и не стали учреждениями, где при любых обстоятельствах торжествует справедливость, сказал Президент.

«Для них единственным и высшим требованием должно стать служение интересам граждан и неукоснительная защита их прав», — добавил он.

Главное — нельзя допускать «концентрации всех полномочий и ресурсов в руках одного ведомства, нарушения принципа сдержек и противовесов», — продолжил глава государства.

Органы Службы национальной безопасности действуют на основе положения, утвержденного правительством 26 лет тому назад. До этого «любые проблемы оценивались как угроза национальной безопасности, что привело к безосновательному расширению полномочий данного ведомства», — отметил Шавкат Мирзиёев.

В условиях усиления миграционных процессов в мире и превращения терроризма и экстремизма в проблему глобального масштаба приоритетной задачей должно стать «сохранение нашей национальной государственности, независимости, мирной и спокойной жизни, безопасности нашего народа». «Именно с этой точки зрения, учитывая возрастающие угрозы современности, настало время реформирования деятельности Службы национальной безопасности», — заявил Президент.

Он предложил принять законы «О правоохранительных органах» и «О Службе национальной безопасности», что создаст «прочные и надежные гарантии дальнейшего укрепления конституционных прав и свобод, благополучной жизни наших граждан».