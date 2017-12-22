2018 год в Узбекистане будет Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. С таким предложением в своем послании парламенту выступил Президент Шавкат Мирзиёев.

Предложение было встречено очень долгими аплодисментами. «Если это от души, то я рад, большое вам спасибо!» — пошутил в ответ глава государства.

Поясняя выбор названия года, Президент подчеркнул, что оно должно даваться не ради красивого названия, а ради практического результата.

В 2017 году, объявленном Годом диалога с народом и интересов человека, власти прислушивались к людям, теперь нужен результат, отметил он.