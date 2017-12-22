2018 год в Узбекистане будет Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий. С таким предложением в своем послании парламенту выступил Президент Шавкат Мирзиёев.
Предложение было встречено очень долгими аплодисментами. «Если это от души, то я рад, большое вам спасибо!» — пошутил в ответ глава государства.
Поясняя выбор названия года, Президент подчеркнул, что оно должно даваться не ради красивого названия, а ради практического результата.
В 2017 году, объявленном Годом диалога с народом и интересов человека, власти прислушивались к людям, теперь нужен результат, отметил он.
Комментарии
Как предприниматель, я в восторге от такого предложения. Давайте поддержим нашего президента!
Спасибо за такое доверия!
Это идея не Президент это идея народа, Президент поддержал народа и хочет что всей чиновнике думали как Президент