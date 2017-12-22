Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу выступил с первым в истории страны посланием парламенту. Оно длилось четыре часа (примерно с 10:25 до 14:25) и транслировалось в прямом эфире по телеканалу «Узбекистан 24».
В своем послании глава государства подвел итоги 2017 года, который был объявлен Годом диалога с народом и интересов человека, и обозначил основные направления развития Узбекистана на ближайшее будущее.
По предложению Президента 2018 год провозглашен в Узбекистане Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.
В мероприятии наряду с членами Сената и депутатами Законодательной палаты участвовали руководители всех органов исполнительной власти и хозяйственного управления, представители негосударственных организаций, зарубежные послы, а также — через систему видеоконференцсвязи — народные депутаты и послы Узбекистана за рубежом.
Комментарии
Молодец президент. Классно говорил. Все акценты правильно расставил.
это проста супер президент думает про народа я удивился когда он говарил открыта про инвалидов про нише. мы проста не хотели признать,
К сожалению мой вопрос так остался до сих пор не решен в год диалога с народом.. но ещё 9 дней впереди.. Если Шавкат Миромонович лично сам возьмётся за него, то он точно будет решен!!!
Верю нашему президенту, ещё очень много трудностей впереди. главное,чтобы ему не мешали старые укоренившиеся кадры, которым удобно жить прошлыми стандартами. дай бог ему сил , здоровья и твёрдой уверенности в выбранном пути. а народ всегда с ним!!!