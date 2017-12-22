Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу выступил с первым в истории страны посланием парламенту. Оно длилось четыре часа (примерно с 10:25 до 14:25) и транслировалось в прямом эфире по телеканалу «Узбекистан 24».

В своем послании глава государства подвел итоги 2017 года, который был объявлен Годом диалога с народом и интересов человека, и обозначил основные направления развития Узбекистана на ближайшее будущее.

По предложению Президента 2018 год провозглашен в Узбекистане Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.

В мероприятии наряду с членами Сената и депутатами Законодательной палаты участвовали руководители всех органов исполнительной власти и хозяйственного управления, представители негосударственных организаций, зарубежные послы, а также — через систему видеоконференцсвязи — народные депутаты и послы Узбекистана за рубежом.