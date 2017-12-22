Правительство Узбекистана постановлением от 19 декабря одобрило предложение о целевой подготовке на базе Туринского политехнического университета в Ташкенте специалистов по направлению «Авиакосмический инжиниринг» для нужд Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари».

С учетом потребности «Узбекистон хаво йуллари» в инженерах по техническому обслуживанию воздушных судов и эксплуатации аэропортов по новому направлению со второго семестра 2017/2018 учебного года будет начата подготовка группы студентов в количестве 25 человек на базе третьего курса бакалавриата по направлению «Технология машиностроения».

При ежегодном утверждении квоты приема в вуз будет учитываться на направление «Авиакосмический инжиниринг» будет приниматься во внимание потребностью Национальной авиакомпании в специалистах.

Лабораторной базой и базой для прохождения квалификационной практики студентов нового направления будет служить база предприятий «Узбекистон хаво йуллари».