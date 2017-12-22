«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 23−24 декабря.

Кинопремьеры

Театры

Театр Марка Вайля «Ильхом» проведет спектакли «Замок. К.» и «Дождь за стеной».

В Национальном академическом драматическом театре покажут постановки «Мирзо Улугбек» и «Андишали келинчак».

В Музыкальном театре имени Мукими — спектакль «Уйгониш».

В Республиканском театре юного зрителя пройдет постановка «Оппогой».

Концерты

Концерт камерного оркестра «Туркистон» состоится в органном зале Консерватории.

Акустический концерт с флейтой группы «Крылья Оригами» пройдет на зимней сцене парка Anhor Lokomotiv.

В отеле International — новогодний концерт Национального симфонического оркестра и государственной капеллы.

Выставки

В галерее Bonum Factum открылась выставка Сардора Эркинова «Ты — это Я».

На улице Нурафшон состоится открытие стрит-арт выставки «Тысяча Солнц».

В Театре Марка Вайля «Ильхом» продолжается экспозиция художника Рустама Базарова.

В Галерее изобразительного искусства представлена выставка «Искусство, вдохновленное традицией».

Неделя импрессионизма проходит в галерее Zero Line.

Выставка-ярмарка ручных изделий пройдет в ТРК Next и в отеле International.

Дети

Город

Ярмарка меда проходит на рынках Ташкента.

Дни открытых дверей ожидаются в Kangoo Club.

На выходных в гостинице Shodlik Palace состоится открытый чемпионат Ташкента по «Своей игре».

В сети супермаркетов korzinka.uz будет звучать новогодний джаз.а

В центре «Саморазвитие и Самопознание» пройдет бесплатный семинар «Как прожить год счастливее».

Детские новогодние елки 2017−2018