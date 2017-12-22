«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 23−24 декабря.

Кинопремьеры

Театры

Концерты

  • Концерт камерного оркестра «Туркистон» состоится в органном зале Консерватории.
  • Акустический концерт с флейтой группы «Крылья Оригами» пройдет на зимней сцене парка Anhor Lokomotiv.
  • В отеле International — новогодний концерт Национального симфонического оркестра и государственной капеллы.

Выставки

  • В галерее Bonum Factum открылась выставка Сардора Эркинова «Ты — это Я».
  • На улице Нурафшон состоится открытие стрит-арт выставки «Тысяча Солнц».
  • В Театре Марка Вайля «Ильхом» продолжается экспозиция художника Рустама Базарова.
  • В Галерее изобразительного искусства представлена выставка «Искусство, вдохновленное традицией».
  • Неделя импрессионизма проходит в галерее Zero Line.
  • Выставка-ярмарка ручных изделий пройдет в ТРК Next и в отеле International.

Дети

Город

  • Ярмарка меда проходит на рынках Ташкента.
  • Дни открытых дверей ожидаются в Kangoo Club.
  • На выходных в гостинице Shodlik Palace состоится открытый чемпионат Ташкента по «Своей игре».
  • В сети супермаркетов korzinka.uz будет звучать новогодний джаз
  • В центре «Саморазвитие и Самопознание» пройдет бесплатный семинар «Как прожить год счастливее».

Детские новогодние елки 2017−2018