«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагают читателям подборку интересных событий, которые пройдут в столице в выходные 23−24 декабря.
Кинопремьеры
- Три премьеры фильмов стартовали в Ташкенте: «Джуманджи: Зов джунглей», «Елки новые» и мультфильм «Фердинанд».
- Продолжаются показы фильмов: «Звездные войны: Последние джедаи», «Жги!», «Очень плохие мамочки 2»,«Легенда о Коловрате», «Колобанга. Привет, Интернет!».
Театры
- Театр Марка Вайля «Ильхом» проведет спектакли «Замок. К.» и «Дождь за стеной».
- В Национальном академическом драматическом театре покажут постановки «Мирзо Улугбек» и «Андишали келинчак».
- В Музыкальном театре имени Мукими — спектакль «Уйгониш».
- В Республиканском театре юного зрителя пройдет постановка «Оппогой».
Концерты
- Концерт камерного оркестра «Туркистон» состоится в органном зале Консерватории.
- Акустический концерт с флейтой группы «Крылья Оригами» пройдет на зимней сцене парка Anhor Lokomotiv.
- В отеле International — новогодний концерт Национального симфонического оркестра и государственной капеллы.
Выставки
- В галерее Bonum Factum открылась выставка Сардора Эркинова «Ты — это Я».
- На улице Нурафшон состоится открытие стрит-арт выставки «Тысяча Солнц».
- В Театре Марка Вайля «Ильхом» продолжается экспозиция художника Рустама Базарова.
- В Галерее изобразительного искусства представлена выставка «Искусство, вдохновленное традицией».
- Неделя импрессионизма проходит в галерее Zero Line.
- Выставка-ярмарка ручных изделий пройдет в ТРК Next и в отеле International.
Дети
- В Театре оперетты — новогодняя сказка «Светофор 2 — Заморозка».
- Музыкальная сказка «Возвращение Щелкунчика» состоится в Большом театре имени Навои.
- Молодежный театр проведет представление для детей «Щелкунчик».
- В Русском драматическом театре пройдет постановка «Сказка странствий, или Новые приключения Синдбада-морехода».
- В Театре кукол — представление «Волшебная хлопушка».
- Планетарий проводит для детей новогоднее звездное шоу.
- Детские мастер-классы приготовил ресторан «Путешественник».
- Кафе «Московская Пицца» проведет развлекательную детскую программу.
- В СРЦ Parus в студии Samo пройдет бесплатный мастер-класс для детей по театральному мастерству.
Город
- Ярмарка меда проходит на рынках Ташкента.
- Дни открытых дверей ожидаются в Kangoo Club.
- На выходных в гостинице Shodlik Palace состоится открытый чемпионат Ташкента по «Своей игре».
- В сети супермаркетов korzinka.uz будет звучать новогодний джаз.а
- В центре «Саморазвитие и Самопознание» пройдет бесплатный семинар «Как прожить год счастливее».