LG Electronics и компания Meridian Audio объединяют усилия, чтобы как можно больше потребителей по всему миру смогли насладиться высококачественным звуком. Подтвержденное многочисленными наградами мастерство LG в создании инновационной бытовой электроники, непревзойденные технологии звука от экспертов Meridian и новаторский подход к акустике позволят создавать уникальные решения и обеспечат слушателям безграничное удовольствие.

Начав в качестве первого корейского производителя радиоприемников для внутреннего рынка, сегодня компания LG имеет огромный опыт в разработке аудиотехники для потребителей во всем мире. Партнерство с британской компанией Meridian устанавливает новый стандарт в акустике, в основе которого — естественный и аутентичный звук, полученный благодаря кропотливым исследованиям и серьезным разработкам. LG и Meridian будут сотрудничать над созданием широкого спектра аудиопродуктов LG, включая саундбары и беспроводные аудиосистемы.

С момента своего основания более сорока лет назад компания Meridian постоянно развивала индустрию акустических устройств, выступая новатором высокопроизводительного и высококачественного звука. Эксперт в области цифровой обработки сигналов (DSP) и психологии звукового восприятия, компания Meridian оказала влияние на всю отрасль. Она также сыграла фундаментальную роль в разработке и внедрении революционных технологий звука, таких как аудио высокого разрешения (Hi-ResAudio) и технология MQA (Master Quality Authenticated), и стала создателем первой в мире цифровой активной акустической системы. Эксперты Meridian установили новый стандарт для автомобильных аудиосистем, явив миру первую автомобильную систему 3D-звука в 2012 году.

«Партнерство с Meridian подтверждает стремление LG создавать премиальные аудиосистемы, которые смогут конкурировать с лучшими представителями отрасли, — сказал Со Ён-дже (Seo Young-jae), глава подразделения конвергентных аудио- и видеоустройств в компании LG Home Entertainment. — Цель этого партнерства — обеспечить непревзойденное качество и удовольствие от использования продукции LG по всему миру».

Джон Бьюкенен (John Buchanan), главный исполнительный директор Meridian Audio, добавил: «Мы безумно рады сотрудничать с LG и уверены, что наш опыт и общие ценности будут способствовать появлению множества инноваций на рынке, как в ближайшее время, так и в будущем».

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