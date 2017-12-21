Многие директора и маркетологи, заинтересованные в развитии своей компании, постоянно задают себе вопросы относительно ее роста и увеличения доходов. Как увеличить прибыль при экспорте? Как привлечь новых клиентов? Но далеко не каждый руководитель или менеджер находит верные ответы на эти вопросы.

Одним из вариантов развития может быть выбор «режима ожидания» крупного клиента, который придет сам. И зачастую такими клиентами становятся крупные ретейлерские компании, которые обладают своим представлением о доходах, собственным анализом рынка и выработанной системой работы, основанной на жестком снижении выплат предприятиям за счет глобальной экономии на качестве.

И согласие на такие условия работы может быть очень рискованным для роста компании — работа вроде пошла, но из-за низких закупочных цен прибыль оказывается не такой, как планировали.

Но есть и другой, более продуктивный путь построения матрицы развития предприятия. Например, возможность договориться о сотрудничестве сразу с десятком партнеров масштабом поменьше, и таким образом решить вопросы и цены, и качества, и объемов производства.

При этом совсем не обязательно работать только с локальными партнерами, ведь выход на экспортные рынки не только поможет увеличить оборот и прибыль, но также станет стимулом к достижению более высокого и конкурентоспособного качества продукции.

И возможность начать продажи из собственного магазина на одном из крупнейших оптово-ярмарочных комплексов России — «Москва» (Люблино) может стать тем феноменальным стимулом для развития и роста бизнеса. Это отличное предложение для производителей не пищевых товаров из Узбекистана из первых рук.

Предложение ограничено по количеству заявок и действует только до 15 января.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+99890) 989−88−08.

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