Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря 70 голосами «за» при 76 воздержавшихся и 26 голосах «против» одобрила резолюцию «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина», сообщил Центр Новостей ООН.

Против резолюции проголосовали 26 стран, в том числе Россия, Армения, Беларусь, Боливия, Индия, Казахстан, Китай, КНДР, Куба, Сербия, Кыргызстан, Таджикистан и ЮАР.

В резолюции Генассамблея осудила «нарушения, ущемления прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей».

Резолюция осуждает «незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму». Ее соавторы призвали Россию соблюдать «обязательства по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации».

В резолюции говорится, что Москва должна «полностью и незамедлительно выполнить постановление Международного Суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах по иску Украины против Российской Федерации. Это дело касается применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации».

В преамбуле документа осуждается «временная оккупация» «Российской Федерацией части территории Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополя». В ней подтверждается «непризнание ее аннексии».

14 ноября текст резолюции был одобрен делегатами Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН. Там за него проголосовали делегации 71 страны, 77 воздержались и 25 проголосовали «против».

Третий комитет занимается социальной и гуманитарной тематикой. В его повестке дня доминируют пункты, связанные с защитой прав человека.

В работе всех шести основных комитетов принимают участие все страны-члены ГА ООН — представители 193 государств, а также наблюдатели от государства Палестина и от Святого престола (Ватикана).

Проекты резолюций и решений, которые готовятся и принимаются в комитетах консенсусом или путем голосования, затем передаются для их окончательного утверждения на пленарных заседаниях Генассамблеи.