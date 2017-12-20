Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 декабря принял прибывшего в страну с визитом президента Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (ТИКА) Сердара Чама (на фото — справа), сообщило УзА.

На встрече обсуждалось расширение деятельности ТИКА в Узбекистане, где агентство реализовало около 700 грантовых проектов на 23,6 млн долларов.

Подчеркнута важность скорейшей разработки соответствующей «дорожной карты». Достигнута договоренность о многократном увеличении количества проектов и программ, реализуемых в сферах экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, туризма и ряде других социально значимых направлениях.

Сердар Чам выразил готовность турецкой стороны приложить максимальные усилия к своевременной и эффективной реализации рассмотренных инициатив.

Руководитель ТИКА также провел переговоры с рядом министров и других официальных лиц Узбекистана.