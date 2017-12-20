Железнодорожные компании Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана согласовали назначение пассажирского поезда сообщением «Ташкент — Рыбачье», сообщила компания «Кыргыз темир жолу».

Рейсы будут осуществляться составами «Узбекистон темир йуллари» в летний период 2018 года один раз в неделю. Договоренность была достигнута главами двух государств в ходе недавнего визита Президента Кыргызстана в Ташкент.

На данный момент проводятся подготовительные работы по прокладке расписания поезда и формированию тарифов.