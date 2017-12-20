До Нового года осталось так мало времени, что в воздухе уже появилось ощущение этого самого волшебного праздника. У одних он ассоциируется с новогодними фильмами и ароматом мандаринов, у других — с елкой в гирляндах и подарками, а у третьих — с селедкой под шубой и большим столом, за которым собирается вся родня в теплой и уютной квартире. Но что делать, если такой желанной квартиры еще нет?

Как известно, желание, загаданное в новогоднюю ночь, непременно сбывается. И если давно хотели новую квартиру — следует правильно загадать желание. Можно написать желание на бумажке, поджечь ее и выпить пепел с напитком под бой курантов, можно прошептать под елку или просто загадать, держа в руке горящий бенгальский огонь.

Но есть и другой способ — просто прийти в отдел продаж ЖК Parkent Plaza и сказать: «Хочу квартиру в новом году!» И если давно мечтали о квартире и наконец решили ее приобрести, либо просто хотели перебраться в Ташкент и получить прописку, сейчас — наиболее подходящее время, ведь Parkent Plaza предлагает скидку 15% на квартиры в своих новостройках до 31 января 2018 года. А это значит, что можно сэкономить не менее 30 млн сумов на покупке квартиры.

6 причин купить квартиру в Parkent Plaza на Новый год

1. Квартира в новостройке

Время показывает, что квартира в новостройке — гораздо лучше вторичного жилья, построенного десятилетия назад. Продуманная планировка, современные материалы и технологии, строгие нормы безопасности — это гарантия того, что такое жилье станет отличным подарком на Новый год и надежной опорой для всей семьи.

Parkent Plaza — это современный жилой комплекс, расположившийся в Яшнабадском районе в 10 минутах езды от центра Ташкента. Он состоит из двух 7-этажных новостроек, строительство первой из которых будет завершено уже в первом квартале 2018 года. Стильный и статусный комплекс включает в себя более 200 квартир различной площади: от 40 до 120 квадратных метров.

2. Доступные цены

Многие думают, что жилье в новостройках всегда стоит дорого. Но Parkent Plaza развенчивает этот миф: цены на квартиры вполне доступны, рассчитаны на средний класс и зависят от этажа и площади. А это значит, что всегда можно подобрать подходящий вариант по бюджету, а при необходимости — соединить две квартиры в одну. Что особо привлекательно — стоимость квартиры можно оплатить в рассрочку на 12 месяцев без процентов. Форма оплаты — любая: наличные, терминал или перечислением.

Стоимость 1 квадратного метра жилья в ЖК Parkent Plaza в зависимости от этажа составляет от 4,6 до 6 млн сумов.

3. Обустройство и современная планировка

Каждый из 6 вариантов квартир в ЖК Parkent Plaza — продуман до мелочей. Независимо от площади, в квартирах установлены надежная входная дверь, высококачественные трехкамерные стеклопакеты и индивидуальный двухконтурный котел для отопления и горячей воды. А это значит, что в квартире всегда будет тихо, тепло и уютно. Широкие лестничные клетки позволят принимать много гостей, а бесшумные лифты не помешают даже ночью.

4. Комфортабельность комплекса

Комфорт в жилом комплексе начинается уже с инфраструктуры. На обширной охраняемой территории будет расположена детская площадка и большая зеленая зона с фонтаном. А значит, дети на улице всегда будут в безопасности, пока мамы с колясками прогуливаются по округе. Для машин предусмотрена подземная парковка, поэтому они не будут стоять во дворе и мешать жильцам.

На первом этаже расположатся фитнес-клуб, магазины, учебный центр, а также кафе и ресторан, что значительно упрощает жизнь и бережет время жителей.

5. Качество строительства

Комплекс возводится по европейским стандартам качества под контролем зарубежного партнера — Cumbre Construction. Безопасность жильцов — это главное, поэтому на стройматериалах не экономят. A многолетний опыт строительства, прямые поставки стройматериалов от заводов-производителей и использование современных технологий — залог того, что дома будут построены без лишних трат и на века.

6. Дизайн в подарок и возможность отделки

При покупке квартиры в Parkent Plaza компания предоставит в подарок дизайн-проект интерьера от известного казахстанского дизайнера — Ильмиры Насыровой. А значит, что дизайнер учтет все пожелания и поможет сделать квартиру идеальной для каждого жильца, даже для кошки и подберет место для новогодней елки.

Также за дополнительную плату застройщик может сделать первичную отделку — с обоями, дверьми и ламинатом на полу — останется лишь установить люстру на свой вкус.

Только до 31 января 2018 года можно купить светлую и просторную квартиру в ЖК Parkent Plaza со скидкой в 15%. А значит уже следующий Новый год можно встретить в кругу семьи, как в сказке. Ведь чудеса сбываются.

Получить более подробную информацию о покупке квартир в ЖК Parkent Plaza можно по телефону: (+99871) 120−07−07.

Адрес: г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Паркентская.

Ориентрир: Korzinka.uz «Авиатор».

Сайт: parkent-plaza.uz

Facebook: fb.com/ParkentPlaza

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