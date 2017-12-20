18 декабря ушел из жизни Герой Узбекистана, талантливый национальный ремесленник, член Союза творческих деятелей Узбекистана Абдугани Абдуллаев. Соболезнования в связи с его кончиной выразил Президент Шавкат Мирзиёев и другие официальные лица.

Абдугани Абдуллаев родился в 1953 году в Узбекистанском районе Ферганской области в семье ремесленников. Он снискал уважение соотечественников как создатель уникальных изделий народно-прикладного искусства, исполненных на высоком художественном уровне.

Абдугани Абдуллаев выполнил резьбу по дереву при реставрации мавзолеев Имама Бухари в Самаркандской области, Бахоуддина Накшбанда в Бухарской области, возведении комплекса аллеи Памяти и Музея жертв репрессий в Ташкенте, комплекса Бурханиддина Маргинони в Ферганской области.