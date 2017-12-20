Сегодня в каждом доме, где установлена бытовая техника LG, она приносит пользу, а это значит, что покупатели продукции компании стали частью большой и дружной семьи. Семьи, где принято дарить подарки, особенно в Новый год.

LG предлагает стать участником уникальной акции от своего фирменного магазина, который находится в ТРК Next. В период с 5 по 29 декабря, приобретая именно здесь продукцию компании LG на сумму более 1 млн сумов, можно получить возможность стать участником мега-розыгрыша. В призовом фонде — стиральная машина, холодильник, пылесос, микроволновая печь и хлебопечка. Чем больше сделать покупок — тем больше становятся шансы на выигрыш.

30 декабря ровно в 19:00 на первом этаже ТРК Next, возле бренд-зоны LG, состоится грандиозный розыгрыш призов. А значит, что у каждого есть шанс порадовать родных в праздник новой великолепной техникой, которая отличается функциональностью и высоким качеством работы при низком потреблении электроэнергии.

Надежность техники LG подтверждается десятилетней гарантией на мотор. А современный лаконичный дизайн позволяет продукции легко и гармонично вписаться в интерьер любого помещения.

Получить подробную информацию об акции и узнать правила участия в акции можно на сайте: lgblog.uz или по телефону: 0−800 120−22−22 (звонок бесплатный из любого региона Узбекистана).

На правах рекламы. Товары сертифицированы.