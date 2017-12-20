Уровень инфляции в Узбекистане по итогам текущего года прогнозируется на уровне около 14%, в 2018 году — 12−13%. Об этом на 13-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в среду, представляя проект государственного бюджета страны на 2018 год, сообщил заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров.

Он отметил, что Президент Шавкат Мирзиеёв поручил должностным лицам сообщать реальные статистические показатели и открыто говорить об ожидаемом уровне инфляции.

«Говоря откровенно, когда мы озвучивали некоторые цифры с этих трибун, бывало, многие люди про себя посмеивались. Поэтому по вопросу инфляции мы хотим обратиться к уважаемым сенаторам, хокимам: уровень инфляции по итогам года на самом деле ожидается высокий, в следующем году также прогнозируется высокий уровень. Президент дал поручение, чтобы мы говорили открыто об этом сейчас. Вместе с тем, мы должны обеспечить бесперебойную поставку пяти-шести основных видов продовольственных товаров по удобным для населения ценам», — сказал он.

Джамшид Кучкаров подчеркнул, что в настоящее время прогнозы правительства касательно макроэкономических показателей отличаются от оценок МВФ, Всемирного банка, АБР, Европейской экономической комиссии и других международных организаций не более чем на 0,1−0,2%. Ранее разница была очень существенной, признал он.

«Вам известно, что в прошлые годы, надо признать честно, по ряду показателей наблюдались серьезные, серьезные расхождения. Например, Международный валютный фонд сильно критиковал нашу методику расчета инфляции. После сентябрьского постановления Президента о совершенствовании системы статистики и присоединении к Общей системе распространения данных МВФ в сфере статистики произошли большие изменения. В результате теперь ни у одного международного финансового института нет даже мыслей о том, что Узбекистан делает неверные расчеты», — сказал вице-премьер.

Джамшид Кучкаров подчеркнул, что открытость статистической информации и переход на международные стандарты обеспечиваются не ради выполнение требований международных организаций, а в первую очередь чтобы дать народу Узбекистана правдивую информацию, «как есть». Кроме того, это позволит специалистам видеть реальную ситуацию в экономике.

Комментируя внешнюю конъюнктуру рынка, повлиявшую на формирование госбюджета, Джамшид Кучкаров отдельно коснулся роста цен на автомобильное топливо в Узбекистане. Министр финансов объяснил это подорожанием нефти марки Brent за последние четыре месяца почти на 30%.

Узбекистан многие годы является страной, импортирующей нефть, и рост мировых цен не может не сказываться на стоимости нефтепродуктов, пояснил он. Второй причиной вице-премьер назвал серьезный дефицит бензина в республике.

«Стоит признать, что фактически бензин был свободно доступен только в Ташкенте. До повышения цен в Бухаре он уже стоил 5000 сумов, в Самарканде — 4000−6000 сумов. Бензин продают в баклажках на улице, словно это 1990 год. Президент назвал эту ситуацию ненормальной», — рассказал он.

Цены на большинство товаров и услуг связаны с ценами на нефть, продолжил руководитель Минфина. «Однако если не отпустим цены в „свободное плавание“, мы никогда не сможем снизить уровень инфляции до 4−5%», — отметил Джамшид Кучкаров.

Поэтому главой государства было принято решение о переходе в 2017—2018 годах на рыночное формирование цен на многие продукты. С 1 января нефтепродукты, цемент, хлопковое волокно и другие виды продукции, сырья и материалов будут продаваться на внутреннем рынке на основе рыночных принципов исключительно через биржевые торги.

Исполнение бюджета на текущий год ожидается с профицитом 0,1% к ВВП, отметил Джамшид Кучкаров, подчеркнув, что по сравнению с предыдущими годами профицит будет «естественным», а не искусственным.

«Раньше с 15 декабря казначейство прекращало расходование средств. Сейчас все расходы полностью осваиваются, нет искусственного ограничения или прекращения расходования. Бывало, что выдумывали отговорки, чтобы не расходовать средства. Если в какой-то области возникнет такая ситуация, руководитель казначейства этой области должен быть немедленно уволен», — отметил вице-премьер.