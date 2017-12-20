Фермерское хозяйство TO’XTANIYOZ — OTA получило официальный сертификат «Халяль» (Halal), выданный Международным Центром стандартизации и сертификации «Халяль». Полученный документ выдается в соответствии с распоряжением Совета муфтиев России и был заверен подписью Муфтия шейха Равиля Гайнутдина — Председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации.

Получение общепризнанного во всем мире сертификата «Халяль» — подтверждение того, что вся колбасная продукция производится с использованием ингредиентов, которые полностью соответствуют требованиям Halal.

Компания TO’XTANIYOZ — OTA с 1997 года и по сей день выпускает высококачественную колбасную продукцию, отвечающую требованиям «Халяль». Теперь это подтверждено официальным сертификатом. На сегодняшний день ассортимент компании насчитывает свыше 150 различных видов колбасных изделий. Ранее фермерское хозяйство также получило сертификацию по стандарту ISO 9001:2015.

Компания TO’XTANIYOZ — OTA сердечно благодарит всех потребителей своей продукции за выбор и оказанное доверие, а также обещает продолжить радовать вкусными новинками.

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