Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 13-м пленарном заседании в среду одобрил закон «Об Оборонной доктрине Республики Узбекистан».

Оборонная доктрина представляет систему официальных взглядов, принципов и подходов к обеспечению национальной безопасности в военной сфере. Документ основывается на законодательных актах республики и нормах международного права, исходит из национальных интересов страны, военно-политической обстановки в мире и регионе, характера современных военных конфликтов, а также определяет на перспективу приоритеты политики государства в области обороны, основные принципы и направления подготовки, строительства и применения Вооруженных Сил.

Председатель комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Фаррух Дадаходжаев на представлении закона заявил, что он призван объединить два действующих в настоящий момент документа: военную доктрину, утвержденная парламентом в 1995 году, и оборонную доктрину, утвержденную в 2000 году.

«Сегодня возникающая в мире политическая, геополитическая и военно-политическая ситуация ставит высокие требования перед системой, направленной на обеспечение национальной безопасности страны», — сказал он.

Законом устанавливается, что в зависимости от изменений спектра угроз национальной безопасности в военной сфере, условий военно-политической обстановки, характера современных военных конфликтов, задач и направлений развития военной организации страны положения Оборонной доктрины могут уточняться и дополняться в установленном законодательством порядке. При этом приоритетные направления деятельности государства в сфере обеспечения военной безопасности конкретизируются Президентом — Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами.

Оборонная доктрина имеет открытый характер, что соответствует зарубежному опыту принятия аналогичных концептуальных документов. Документ закрепляет и развивает практику открытости внешней политики Узбекистана, приоритетности развития конструктивных отношений с ближайшими соседями, а также обеспечивает прозрачность оборонной политики страны, создает организационно-правовые условия для эффективного военно-политического взаимодействия в сфере безопасности и обороны с другими государствами.

В январе Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв заявил о необходимости переработки Оборонной доктрины «с учетом динамики развития ситуации в мире и регионе, необходимости адекватного реагирования на возникающие угрозы и вызовы, а также наших приоритетов и возможностей».