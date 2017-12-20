В преддверии Нового Года Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd. продолжит уже сложившуюся традицию и отправит в путешествие по улицам Ташкента празднично украшенный сотнями ярких лампочек «Новогодний караван грузовиков» с изображением Санта Клауса. Сложно представить Новый год без любимых напитков Coca-Cola, Fanta, Sprite и культовой песни «Праздник к нам приходит». Каждая зимняя кампания бренда — это, прежде всего, добрая традиция, положительные эмоции, которыми можно поделиться с родными и близкими. Какие же сюрпризы подготовила Coca-Cola для всех в этом году?

15 ноября стартовала новогодняя промо-акция 1L Coca-Сola, Fanta yoki Sprite ichimligini yutish imkoniyati! («Возможность выиграть 1л напитка Coca-Сola, Fanta или Sprite!»), которая продлится до 30 января 2018 года. Купив 1,5-литровую Coca-Cola со специальной серебристой крышкой, можно выиграть 1-литровую Coca-Cola, Fanta или Sprite. Обменять крышки можно в Центрах рекламной акции Coca-Cola, расположенных в крупных супермаркетах. Подробности доступны на официальном сайте компании: ccbu.uz.

В этом году более 200 сотрудников компании Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston, Ltd. принимают непосредственное участие в подготовке и проведении «Новогодней ярмарки», организованной на всех крупных рынках столицы и областей республики в соответствии с Протоколом совещания Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению внутреннего рынка и населения продовольственными продуктами питания социальной важности по случаю празднования Нового года» от 30.11.2017 г. и приказом №242 от 04.12.2017 г. АО Холдинговой Компании «Узбекозиковкатхолдинг» «О мерах по организации ярмарок на дехканских рынках Ташкента по случаю празднования Нового года».

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