Buka boxing — отечественный бренд спортивной одежды, в которой наши спортсмены поднимаются на призовые пьедесталы международных соревнований. Buka boxing представляет Узбекистан на мировой спортивной арене, активно поддерживает развитие различных видов спорта в родной стране, а его основатели мечтают о том, чтобы регулярные занятия спортом стали для узбекистанцев не просто веянием моды, а привычным образом жизни. О том, как зародилась идея создания бренда, что означает его название и почему о Buka boxing заговорили за рубежом, рассказывает директор компании Отабек Анваров.

— Как зародилась идея создать спортивный бренд Buka boxing?

— Узбекистан — страна с большим спортивным потенциалом. Существует целый ряд государственных программ, направленных на развитие спорта, благодаря которым наши спортсмены добиваются отличных результатов по всему миру. Мы обратили внимание на то, что даже та молодежь, которая не занимается спортом профессионально, все равно интересуется спортивной темой, активно болеет за своих кумиров, стараясь во многом подражать им. Но при этом носит спортивные костюмы с символикой или флагами других стран.

Мы — страна-производитель текстиля, множество иностранных компаний заказывает пошив своей одежды в Узбекистане из нашего сырья, но как не парадоксально, при этом мы не имеем собственного бренда спортивной одежды. Хотелось бы, чтобы наша молодежь носила спортивные костюмы с надписью «Узбекистан» и футболки с узбекской символикой, а не других стран. Поэтому и появилась идея создания узбекского спортивного бренда, который будет конкурентоспособным на международном рынке и в котором наши спортсмены будут получать самые высокие спортивные награды.

Итоги последних Олимпийских игр были беспрецедентны для Узбекистана, особенно отличились наши боксеры. Результаты, которых добиваются наши боксеры и та популярность, которой сейчас пользуется этот вид спорта и вдохновили нас на создание бренда Buka boxing. Мы начали с того, что стали создавать одежду и экипировку для боксеров. Но не собираемся ограничиваться боксом и планируем создавать линию одежды и для других видов спорта.

— Что означает название Buka boxing?

— Buka — созвучно с узбекским словом Buqa, что переводится как бык. Бык ассоциируется с силой, продолжением рода и здоровьем. Не зря же говорят «здоров как бык». При этом бык — животное мирное, не проявляет агрессию без необходимости. Мы не стали идти по пути некоторых отечественных компаний и давать бренду итальянское или американское название. Напротив, мы хотим подчеркнуть свою национальную принадлежность, хотим доказать, что исконно узбекский бренд может добиться успеха и получить мировое признание.

Тем не менее, мы изменили в слове buqa q на k, то есть фактически создали неологизм, чтобы он был более запоминающимся и вызывал у аудитории вопросы: «Как правильно это читается?» «Что означает Buka?»

Несмотря на то, что наш бренд еще очень молодой, он становится все более узнаваемым благодаря нашим спортсменам, которые участвуют на серьезных международных соревнованиях и занимают призовые места. К примеру, на многих боксерских рингах Buka boxing уже стоит рядом с такими популярными брендами как Nike и Adidas.

— Где и как производится одежда Buka boxing и каков ваш основной ассортимент?

— У большинства мировых спортивных брендов нет собственного производства, у них есть свои центры разработки, где выбираются ткани, утверждается дизайн. Само производство осуществляется в других странах. Мы выбрали тот же путь, и не стали вкладывать большие средства в производство, сосредоточившись на продвижении и инвестициях в бренд. Это куда сложнее, но зато более перспективно и открывает глобальные возможности. На сегодняшней день у нас есть свой экспериментальный цех в Ташкенте, и мы его используем для разработок, а также для производства индивидуальных заказов спортивных федераций и клубов.

На сегодняшний день мы производим три основных линии спортивной одежды. Это форма для соревнований и выступлений, включая парадные комплекты. Учитывая пожелания спортсменов, мы также создали одежду для тренировок — в этих моделях используются только те ткани, которые выдерживают многократные стирки, не теряя свою форму и первоначальное качество. И lifestyle линия спортивной одежды для повседневной носки.

Есть штат дизайнеров и конструкторов, которые разрабатывают дизайн моделей, а в качестве консультантов у нас привлечены профессиональные спортсмены — чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Они первыми тестируют изготовленные модели и дают свои рекомендации. Кроме одежды, Buka boxing также создает экипировку для единоборств и спортивные принадлежности: перчатки, шлемы, лапы, мешки — все это изготавливается за рубежом в признанных мировых центрах производства спортивного инвентаря по нашему оригинальному дизайну и разработкам.

— Buka boxing активно пропагандирует здоровый образ жизни, поддерживает различные спортивные проекты и ряд спортсменов. Расскажите подробнее о своей меценатской деятельности.

— Мы оказываем поддержку организациям и проектам, которые направлены на развитие спорта. Сейчас мы выступаем спонсорами Федерации бокса Узбекистана, Федерации самбо Узбекистана, Ассоциации любительского и профессионального кикбоксинга и Федерации Таэквондо Узбекистана. Мы безвозмездно предоставляем им спортивную одежду и экипировку, оказываем содействие в проведении сборов и турниров.

Кроме этого, мы также поддерживаем на персональном уровне отдельных спортсменов-представителей единоборств — бокс, смешанные единоборства, кикбоксинг. В наших ближайших планах реализация ряда социально значимых проектов на территории Узбекистана, направленных на популяризацию здорового образа жизни. Отмечу, что вся благотворительная деятельность осуществляется за счет собственных средств Buka boxing. Таким образом, мы вносим свой вклад в создание благоприятных условий для развития спорта в нашей республике.

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