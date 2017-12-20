20 декабря Министерство обороны Узбекистана впервые провело в Ташкенте военно-патриотическую акцию под девизом «Национальная армия — школа мужества, стойкости и подвига молодежи!»

Мероприятие посетили около 6000 человек. Были продемонстрированы около 30 единиц вооружения и военной техники. В показательных выступлениях приняли участие 250 военнослужащих, в том числе с демонстрацией строевых элементов и техники рукопашного боя.

Собравшаяся молодежь ознакомилась с самоходным артиллерийским орудием, бронестранспортером, военными автомобилями, зенитной установкой, снайперскими винтовками и автоматами, гранатометами, минометами и гаубицей.

Технические средства продемонстрировало также Министерство по чрезвычайным ситуациям — поисково-спасательное снаряжение для работы под водой и с завалами, приборы радиосвязи и оптические средства, оборудование для полевого анализа, снаряжение для химической и радиационной защиты.

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