Граждане Узбекистана, жители махалли «Ёшлик», расположенной на прилегающей к Касансайскому водохранилищу территории, новый 2018 год встретят при электричестве и тепле. По личному указанию главы Кыргызстана 18 декабря восстановлена линия подачи электроэнергии в населенный пункт.

Как сообщила пресс-служба МИД Узбекистана, это стало возможным благодаря реализации договоренностей, достигнутых между президентами Узбекистана и Кыргызстана Шавкатом Мирзиёевым и Сооронбаем Жеенбековым в ходе переговоров на высшем уровне 13−14 декабря в Ташкенте.