Стартовало народное голосование за новые логотипы Федерации футбола Узбекистана, Суперлиги и Про-лиги, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ФФУ.

Из поступивших на конкурс работ отобраны 15 логотипов, которые будут участвовать в народном голосовании. Чтобы отдать свой голос за понравившуюся эмблему, нужно зайти на сайт ishtirok.uz и зарегистрироваться, указав электронный адрес.

В ФФУ убеждены, что такой подход к идентификации пользователей сделает процесс голосования честным и открытым.

«Теперь выбор эмблем зависит только от болельщиков и любителей футбола», — подчеркнули организаторы конкурса.