Стартовало народное голосование за новые логотипы Федерации футбола Узбекистана, Суперлиги и Про-лиги, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ФФУ.
Из поступивших на конкурс работ отобраны 15 логотипов, которые будут участвовать в народном голосовании. Чтобы отдать свой голос за понравившуюся эмблему, нужно зайти на сайт ishtirok.uz и зарегистрироваться, указав электронный адрес.
В ФФУ убеждены, что такой подход к идентификации пользователей сделает процесс голосования честным и открытым.
«Теперь выбор эмблем зависит только от болельщиков и любителей футбола», — подчеркнули организаторы конкурса.
Комментарии
a chem bil plox starii logotip? eto je vse taki istoriya, s etim logotipom bili dostoinie vremena, neskolko pokolenii igralo ispolzuya ego, da i eto je vse taki nasha istoriya, ne razrivno svyazannaya s istoriei nezavisimosti nashei Rodini