Новый год — волшебный праздник. И в это волшебное время хочется не только поделиться радостью по поводу приближающегося праздника, но и показать свое отношение к человеку и заботу. С 20 по 31 декабря магазин Senor & Senorita, проявляя заботу, объявляет скидки 20% на все категории товаров.

Выбирая подарок, следует обращать внимание не только на внешний вид, но и на дальнейшее его использование.

Среди большого ассортимента товаров в магазинах Senor & Senorita можно найти яркие и полезные подарки для каждого члена семьи.

Например, подушка (50×70 см) из микроволокна от производителя Penelope раньше стоила 208 тысяч сумов, а цена со скидкой — 167 тысяч сумов. А одеяло (195×215 см) из той же серии стоило 245 тысяч сумов, а цена со скидкой — 196 тысяч сумов.

Что может быть лучше, чем укутаться в теплое одеяло и прислониться к мягкой подушке в холодный и зимний вечер? Ведь зимой особенно хочется тепла и уюта. Тем более, если одеяла и подушки изготовлены из натурального и органического волокна, что доставит истинное удовольствие и не причинит вреда здоровью.

Это всего лишь несколько примеров товаров, которые можно приобрести с большой выгодой. Ассортимент магазинов настолько широк и разнообразен, что можно выбрать новогодние подарки на любой вкус и возраст. А если хозяйки решат просто сделать свой дом чуть лучше и краше, в Senor & Senorita есть, где разгуляться.

Адреса магазинов:

Магазин №1: Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А. ТЦ MEDIAPARK Караташ, 2-й этаж;

Магазин №2: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк ипак йули, 105А. ТЦ MEDIAPARK Ипак йули, 2-й этаж.

Телефон службы обслуживания клиентов: (+99871) 202−77−00.

Официальная страница на Facebook: fb.com/senorandsenorita





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