Министерство здравоохранения прокомментировало изданию «Новости Узбекистана» медицинские обследования детей в школах страны.

В начале декабря в Facebook-группе «Потребитель.uz» появился пост участника о том, что его дочь вместе с другими девочками-подростками из школы подвергли медицинскому обследованию, в том числе осмотру УЗИ, без согласия родителей. Как утверждал автор поста, проверяли школьниц преимущественно на наличие беременности.

Корреспондент «Новостей Узбекистана» для разъяснения данного вопроса обратился в Минздрав. Комментарии журналисту предоставили руководители медицинских учреждений страны по инициативе заместителя министра Эльмиры Баситхановой.

По словам представителей Минздрава, ежегодный медосмотр несовершеннолетних учащихся образовательных заведений проводится, как правило, в начале учебного года — с сентября по ноябрь. Для этого в семейных поликлиниках, к которым прикреплены школы, лицеи и колледжи, составляется план проведения медосмотра учащихся.

«Медосмотр учеников в возрасте до 18 лет проводится согласно приказу министра здравоохранения №312. Начиная со 2 класса и до достижения 18-летнего возраста все дети подлежат обязательному медицинскому осмотру. Для этого мы формируем выездные бригады узких специалистов, состоящие из педиатра, стоматолога, хирурга, окулиста, эндокринолога, невропатолога и отоларинголога, которые в указанные дни приезжают в учебное заведение и проводят медосмотр детей», — пояснила главный врач 59-й семейной поликлиники Яккасарайского района Рано Насырова.

Она также пояснила, что обследования УЗИ и ЭКГ проводятся на территории поликлиник, поскольку проблематично переносить оборудование. Дети в сопровождении классного руководителя и активистов родительского комитета проходят эти обследования в медучреждениях.

По словам главы медучреждения, комплексный углубленный медосмотр проводится во 2, 4, 6 и 8 классах средних школ, а также на 1−2 курсах лицеев и колледжей, учащиеся которых не достигли совершеннолетия. С 8 класса к бригаде врачей присоединяется детский или подростковый гинеколог, который проводит беседы и с девочками. Обследование гинеколога строится исключительно на беседах с детьми — специалист задает вопросы о менструальной функции, о периодичности цикла, также интересуется, ведет ли девочка половую жизнь.

Однако со слов детей не всегда можно составить полную картину — зачастую на все вопросы они отвечают односложно. Для этого делается ультразвуковое исследование. Как пояснила врач, в ходе осмотра делают УЗИ не только органов репродуктивной системы, но и почек и всех органов брюшной полости.

«У нас нет цели выявить беременность. Наша задача — обнаружить на ранних сроках нарушения или патологии, если таковые имеются, и направить ребенка на дополнительное обследование, а затем на своевременное лечение. При этом без согласия родителей не проводится медосмотр ни одного ребенка. Как я сказала ранее, мы составляем план проведения медосмотра и оповещаем администрацию учебного заведения. При этом классный руководитель должен поставить в известность всех родителей. Те мамы и папы, которые против проведения медосмотра, вправе написать письменный отказ», — прокомментировала Рано Насырова.

Директор Республиканского центра репродуктивного здоровья населения профессор Махмуда Каттаходжаева отметила, что в стране, где более трети населения — молодежь, такие медосмотры обязательны.

По словам профессора, консультация гинеколога девочкам в подростковом возрасте необходима. У врача подростки могут спросить то, что стесняются спросить у родителей.

«То, что мама может не досказать, скажет специалист. Ребенку необходимо понятно объяснить, что происходит, научить правильной гигиене в эти дни, подготовить девочку к тому, что у нее начинается новая фаза в жизни — репродуктивная. Бывает к нам в центр приходят девушки, многие из них уже замужем, с запущенными, вовремя не выявленными заболеваниями — поликистоз яичников, аменорея, кисты и другие. Это целый ряд заболеваний, которые можно выявить по анамнезу больного или в ходе ультразвукового исследования», — рассказала профессор.

Она выразила мнение, что ничего плохого в таких обследованиях нет: «Утрировать этот вопрос совершенно не правильно. Поскольку, в первую очередь, задача — выявить заболевания, нарушения и патологии, предотвратить осложнения. Да, бывают случаи, когда во время осмотра у девочек обнаруживается беременность. Но и это связано с низкой половой грамотностью. В моей практике был случай, когда у девочки была уже почти доношенная беременность, а она об этом даже не подозревала. Как оказалось, девочка думала, что забеременеть можно только после заключения брака».

По словам главы Республиканского центра репродуктивного здоровья, сегодня значительно уменьшился показатель беременности среди несовершеннолетних. Профессор считает, что в этом есть и заслуга подростковых гинекологов, которые постоянно проводят консультации с учащимися учебных заведений.

«Как я сказала ранее, бывает, что врачи в ходе медосмотра выявляют беременность у несовершеннолетних девочек. В таких случаях информация сразу передается в прокуратуру. Потому что бывают разные случаи. Девочку могли изнасиловать, а она никому об этом не рассказала. Важно ей своевременно оказать медицинскую и психологическую помощь. Что касается прерывания либо сохранения беременности, то это будет зависеть от медицинских показаний и решения родителей», — отметила Махмуда Каттаходжаева.