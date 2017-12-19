Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Президенту США Дональду Трампу, в котором говорится: «С глубокой скорбью воспринял печальную весть об аварии пассажирского поезда в штате Вашингтон, приведшей к человеческим жертвам».

Глава государства выразил искренние соболезнования Президенту США и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пострадавшим, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

По данным Seattle Times в результате схода поезда на автостраду в штате Вашингтон в США погибли от трех до шести человек и пострадали около ста. Среди пострадавших есть как пассажиры поезда, так и водители и пассажиры автомобилей, на которые обрушился сошедший с рельсов вагон.