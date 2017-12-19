Многие из нас привыкли оплачивать товары или услуги с помощью пластиковой карты. И так всегда: стоит расплатиться картой, как приходит «печальное» смс-сообщение об уменьшении баланса. Зато сколько радости каждый месяц приносит смс о начислении зарплаты. А теперь парадокс — оказывается можно тратить деньги с карты и при этом каждый день получать смс о пополнении счета. Как? С помощью услуги кешбэк от Hi-Tech Bank.

Что такое кешбэк?

Кешбэк (возврат денег) — это возможность получать обратно часть стоимости покупки. Проще говоря, оплачиваете любой товар или услугу с помощью пластиковой карты, а банк возвращает на счет определенный процент от ее стоимости. В мире эта услуга существует уже несколько десятилетий, но в Узбекистане ее впервые запустил в ноябре 2017 года Hi-Tech Bank.

Как работает кешбэк?

Для пользования системой нужно получить специальную пластиковую карту Hi-Tech Bank CashBack и пополнить ее. После этого достаточно оплатить такой картой любой товар или услугу у одного из партнеров кешбэк-системы Hi-Tech Bank.

За каждую такую оплату на счет будет возвращаться процент от стоимости покупки, устанавливаемый самим партнером (до 25%). Например, при оплате чека на 100 тысяч сумов в магазине-партнере, предоставляющем кешбэк 5%, на счет вернется 5000 сумов.

Где можно расплачиваться кешбэк-картой и получать выгоду?

Уже сейчас к кешбэк-системе Hi-Tech Bank подключены более 300 партнеров. А это значит, что можно делать покупки в любимых магазинах, расплачиваться в кафе, спортзале и многих других заведениях и каждый раз получать деньги на счет. Но с января 2018 года денег с кешбэка будет еще больше: можно будет оплачивать за мобильную связь и интернет и также зарабатывать на этом деньги.

При этом кешбэк-карта — это обычная сумовая карточка, которой можно расплачиваться где угодно. Но если ей заплатить не у партнеров системы, деньги на счет не попадут.

В чем здесь подвох?

Никакого подвоха нет. Банк заинтересован в увеличении оборота денег, а партнер — в продажах, поэтому они совместно предлагают клиентам денежный бонус. При этом кешбэк — это лучше, чем скидочные купоны или привычная дисконтная система. Ведь скидочные купоны обычно одноразовые и ограничены по времени, а дисконтные карты работают только в определенных магазинах. А кешбэк действует постоянно у всех партнеров, причем по нему возвращаются не бонусы, не баллы, а реальные деньги — их можно потратить на что угодно в любом месте.

Как быстро деньги возвращаются на счет?

Кэшбек в системе начисляется моментально, но реальные деньги зачисляются на счет карты один раз в сутки. Исключением являются мобильные операторы и интернет-провайдеры, зачисление денег от которых будет проводиться один раз в месяц — 15 числа.

Как открыть и пополнить карту Hi-Tech Bank CashBack?

Чтобы получить кешбэк-карту нужно:

заполнить заявление на получение карты CashBack в мобильном приложении uno.uz или на сайте htb.uz, либо оставить заявку по телефону: (+99871) 150−33−66;

всего один раз посетить банк с оригиналом паспорта для подтверждения личности, чего требует действующее законодательство Узбекистана;

для подтверждения личности, чего требует действующее законодательство Узбекистана; предоставить копию ИНН. Так как кешбэк считается доходом, с него нужно заплатить налоги. Но не нужно об этом беспокоиться: банк сам отправит нужные документы в налоговую инспекцию и перечислит все налоги за держателя карты;

выбрать метод доставки карты — забрать самостоятельно или бесплатную доставку от банка.

Чтобы получить карту, нужно заплатить 60300 сумов: в эту сумму включена стоимость выпуска самой карты (25836 сумов) и ее подключение к системе (34448 сумов).

Банк выпустит карту в течение трех дней и вдобавок предоставит ее в стильном кожаном бумажнике от The Black Quail.

Пополнить кешбэк-карту можно наличными, переводом с любой сумовой пластиковой карты через мобильное приложение Uno, в офисе банка или через инфокиоски. Комиссия составляет 1% от суммы перевода.

Как можно отслеживать деньги по кешбэку?

Для удобного пользования системой создано мобильное приложение Uno для iOS и Android.

С его помощью можно увидеть полученные деньги по кешбэку, управлять счетами, просмотреть подробный каталог партнеров, а также оплачивать покупки.

Что особенно актуально — с Uno можно оплачивать покупки у партнеров с помощью QR-кода. То есть можно всегда получать свой денежный бонус на счет, даже если забыли пластиковую карту дома, или вовсе ее не носить с собой: оплату можно произвести прямо через смартфон за несколько секунд.

Какую выгоду получают партнеры Hi-Tech Bank CashBack?

В первую очередь партнеры получают больший поток клиентов. Пользователи системы увидят партнера в приложении Uno, будут знать о наличии кешбэка и следовательно — будут стремиться к более выгодным покупкам. Вдобавок кешбэк карты пользователей через 5−6 месяцев могут стать кредитными, и поэтому они смогут покупать, даже если собственные средства на счете закончились.

Также партнеры получат дополнительную известность в рамках глобальной рекламы кешбэк-системы Hi-Tech Bank по всему Узбекистану — по ТВ, радио, в наружной рекламе и интернете.

Кроме этого, банк бесплатно предоставит платежный терминал с поддержкой NFC, откроет счет и окажет профессиональную поддержку.

Как стать партнером:

Нужно оставить заявку через сайт htb.uz или позвонив по телефонам: (+99893) 516−47−58 (Тимур), (+99890) 911−99−10 (Андрей), (+99890) 994−30−11; Подписать договор и определить процент кешбэка. Важно: после подписания договора и подключения к системе этот процент изменить больше нельзя; Получить в бесплатное пользование платежный терминал и начать проводить через него оплаты по кешбэк-картам клиентов.

Hi-Tech Bank всегда открыт к сотрудничеству и приглашает другие банки и прочие заинтересованные компании к совместному развитию кешбэк-системы в Узбекистане.

Более подробную информацию о системе Hi-Tech Bank CashBack можно получить по телефону: (+99871) 150−33−66.

Адрес: ул. Т. Шевченко 36а / 36б

Сайт: htb.uz

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