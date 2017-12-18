Впереди — самая волшебная ночь в году, а также предшествующая ей веселая пора новогодних корпоративных вечеров. Специально для тех, кто в череде дедлайнов, отчетов и выполнения планов, отель Wyndham подготовил настоящий подарок. Прошедший реновацию и получивший статус пяти звезд отель предлагает своим гостям два зала для проведения новогодних корпоративных вечеров.

В распоряжении гостей огромный светлый банкетный зал Silk Road, вмещающий до 290 персон, или ресторан Turkuaz, где можно провести праздник в компании до 90 человек.

В обновленных светлых тематически оформленных залах, сияющих яркими огнями, праздник будет иметь особый статус и запомнится на долгие годы, а сотни фотографий и селфи, сделанных на фоне праздничных декораций отеля станут отличным тому подтверждением.

Помимо статуса, проведение корпоративных праздников в отеле — хороший выбор из практических соображений. Это безопасно, поскольку на территории отеля установлены камеры и имеется своя охрана; надежно, ведь персонал регулярно проходит тренинги по повышению квалификации; и удобно. Располагаясь в центре города, отель сам служит ориентиром для гостей, позволяя всем прибыть вовремя. Дополнительным бонусом служит возможность продлить праздник после 23:00.

Зал Silk Road

Зал, расположенный в центральной части первого этажа Wyndham — уже показатель статуса. Он знаком бизнес-кругам по крупным конференциям, семинарам и мастер-классам известных зарубежных спикеров. Праздник в кругу коллег в по-новогоднему украшенном зале пятизвездочного отеля уже станет праздником для каждого сотрудника. Кроме того, для гостей подготовлена особое меню и специальная программа, с конкурсами от ведущего, поздравлениями от Деда Мороза и Снегурочки, живой музыки от популярного столичного лайв-бэнда и зажигательной танцевальной музыкой от диджея.

Ресторан Turkuaz

Небольшой светлый ресторан, расположенный справа от входа в отель, обладает особой атмосферой. Здесь, с видом на бесконечно спешащий и гудящий город, приятно провести уютный вечер. Двухуровневый зал позволит удачно спланировать рассадку гостей, чтобы каждый чувствовал себя в центре события. Для зала Turkuaz администрация отеля также разработала специальную программу, с конкурсами и танцами, и особое новогоднее меню.

Для гостей разработано три вида меню, стоимостью в 250 тысяч, 330 тысяч и 400 тысяч сумов. Компаниям, организующим здесь свои корпоративные вечера, отель дарит подарок в виде нанесения на торт фирменного логотипа организации.

Новогодняя ночь в Wyndham

Волшебство новогодней ночи можно по-настоящему ощутить в уютном ресторане Opera. Именно здесь, с видом на сияющий город, под бой курантов, в компании Деда Мороза и Снегурочки, предлагает встретить 2018 год отель Wyndham. В зале, рассчитанном на 120 гостей, будет царить праздничная атмосфера, поддерживать которую на протяжении всего вечера будут лайв-бэнд и специально приглашенный вокалист. Праздник будет длиться с 8 вечера до 4 ночи, но что делать, если уходить не захочется?

В новогоднюю ночь отель Wyndham дарит специальную скидку на размещение в обновленных номерах, а также организует поздний выезд. Это значит, что после праздника, гости могут отправиться в номера для отдыха, а после начать год с приятного посещения сауны, бассейна и фитнес-зала.

Подробную информацию можно получить по номерам: 120−37−00, (+99894) 660−85−13, (+99894) 660−85−29, (+99894) 660−85−25, (+99894) 660−85−03.

Адрес: улица Амира Тимура, 8, Ц-4

Телефоны: (+99871) 120−37−00

Сайт: wyndhamhotels.com

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