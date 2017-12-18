В 2018 году в Каракалпакстане на 15 тысячах га низкоурожайных земель вместо хлопка намечено посадить красный перец. Поручения по расширению выращивания в стране этой высокодоходной культуры в ходе поездки в Приаралье в выходные дал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщило УзА.

Проект по выращиванию и экспорту красного перца был представлен среди других проектов в сфере сельского хозяйства на презентации в новом центре логистики в Ходжейлийском районе.

Сегодня в мире красный перец выращивается на 4,4 миллиона га, при этом ежегодно собирается 68,3 миллиона тонн продукта. Урожай с 1 га достигает 15−20 тонн. Из 5 кг урожая можно получить 1 кг сушеного красного перца. 1 тонна продукта на мировом рынке оценивается приблизительно в 8640 долларов. Ожидается, что в 2017 году совокупный доход от продажи красного перца в мире превысит 30 млрд долларов. Основная часть его выращивается в Индонезии, Китае и Мексике.

Президент дал поручения по сокращению низкоурожайных хлопковых полей и выращиванию на них красного перца, созревающего в течение 60−80 дней. Кроме того, он отметил необходимость увеличения выращивания этой культуры в каждой области Узбекистана. В посадке и организации агротехнических мероприятий местным фермерам будут помогать специалисты из Индонезии.

«Недавно с группой специалистов и хокимами районов были в командировке в Индонезии, — рассказал УзА хоким Берунийского района Фарход Эрмонов. — В 2018 году на 1000 га полей фермерских хозяйств будем выращивать завезенный из Индонезии красный перец».

На вопрос, не лучше ли выращивать местные сорта красного перца, он ответил: уровень горечи местных сортов перца составляет 3,4 балла, в то время как у перца из Индонезии он равен 7,8 балла, то есть соответствует мировым стандартам и хорошо экспортируется.

«От урожая такого сорта с каждого гектара можно получить прибыль в размере 20−27 млн сумов, что в несколько раз превышает прибыль от хлопка», — отметил хоким Берунийского района.

На встрече в академическом лицее Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета в Чимбайском районе Президент заявил: «Время сажать хлопчатник даже тогда, когда это неприбыльно, прошло. Необходимо выращивать другие, доходные культуры. Например, солодка подходит к природно-климатическим условиям данного региона. Поэтому не должно быть никаких препятствий для расширения ее посевов».