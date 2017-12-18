В 2018 году в Каракалпакстане на 15 тысячах га низкоурожайных земель вместо хлопка намечено посадить красный перец. Поручения по расширению выращивания в стране этой высокодоходной культуры в ходе поездки в Приаралье в выходные дал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщило УзА.
Проект по выращиванию и экспорту красного перца был представлен среди других проектов в сфере сельского хозяйства на презентации в новом центре логистики в Ходжейлийском районе.
Сегодня в мире красный перец выращивается на 4,4 миллиона га, при этом ежегодно собирается 68,3 миллиона тонн продукта. Урожай с 1 га достигает 15−20 тонн. Из 5 кг урожая можно получить 1 кг сушеного красного перца. 1 тонна продукта на мировом рынке оценивается приблизительно в 8640 долларов. Ожидается, что в 2017 году совокупный доход от продажи красного перца в мире превысит 30 млрд долларов. Основная часть его выращивается в Индонезии, Китае и Мексике.
Президент дал поручения по сокращению низкоурожайных хлопковых полей и выращиванию на них красного перца, созревающего в течение 60−80 дней. Кроме того, он отметил необходимость увеличения выращивания этой культуры в каждой области Узбекистана. В посадке и организации агротехнических мероприятий местным фермерам будут помогать специалисты из Индонезии.
«Недавно с группой специалистов и хокимами районов были в командировке в Индонезии, — рассказал УзА хоким Берунийского района Фарход Эрмонов. — В 2018 году на 1000 га полей фермерских хозяйств будем выращивать завезенный из Индонезии красный перец».
На вопрос, не лучше ли выращивать местные сорта красного перца, он ответил: уровень горечи местных сортов перца составляет 3,4 балла, в то время как у перца из Индонезии он равен 7,8 балла, то есть соответствует мировым стандартам и хорошо экспортируется.
«От урожая такого сорта с каждого гектара можно получить прибыль в размере 20−27 млн сумов, что в несколько раз превышает прибыль от хлопка», — отметил хоким Берунийского района.
На встрече в академическом лицее Нукусского филиала Ташкентского государственного аграрного университета в Чимбайском районе Президент заявил: «Время сажать хлопчатник даже тогда, когда это неприбыльно, прошло. Необходимо выращивать другие, доходные культуры. Например, солодка подходит к природно-климатическим условиям данного региона. Поэтому не должно быть никаких препятствий для расширения ее посевов».
Комментарии
А не проще ли вернуться к практике продовольственного заготовления продуктов и товаров для населения? Государство будет устанавливать необходимые объёмы продуктов и товаров и заготавливать их для населения, а все что удасться выростить сверх этих объёмов разрешить экспортировать?! К примеру в Китае есть жёсткая политика регулирования-каждый производитель продукции получает право экспорта только указанного процента товара, к примеру 30% на внутренний рынок-70 можешь экспортировать, но только после того как отгрузишь товар на внутренний рынок! Иначе все самое хорошее будем экспортировать, а импортировать то что подешевле, а все знают что хороший, качественный товар стоил дёшево давным давно!
Не знаю, как там с индонезийским, но у нашего перца кроме остроты еще и вкус есть, а у всяких чили и т.д. его нет, хоть и острее в разы они.
а почему хозяйственные субъекты не могут сами решать что им выращивать?
Нужно в месте с острым перцем выращивать и красный Болгарский перец! Витамину хоть отбавляй да и прибыль с неё в разы больше!
Мировом рынке сушенный горький перец стоит +-2000$/за тонну откуда брали 8640$?!
Виктор Неизвесный. Вы еще к социализму вернитесь. Дехкане должны выращивать то что им выгодно. И нельзя им диктовать почем продавать, так как им никто подешевке дизель для тракторов, удобрения и прочие материалы не дает. Свободный рынок лучше любого государства отрегулирует что и сколько выращивать. Это только звучит красиво Государство или Правительство, а на самом деле выходит что решает чиновник. Уж лучше пусть Потребитель.
лучше бы разъяснили как население сможет войти в подобный бизнес?
т.е сколько где и почем брать семена, как будут определять качество продукта и сколько будет стоит сушка и дробление стручков перца?
у многих корейцев есть родственники с частными домами и участками на Куйлюке..
и многие из нас могут позволить себе проинвестировать проекты до 10 тыс долларов..
если государство не будет мудрить с налогами и логистикой, то проект может выстрелить не хуже силиконовой долины
Шёл канун 2018 года, а у нас всё ещё плановая экономика.