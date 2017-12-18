Правительство Узбекистана постановлением от 11 декабря утвердило программу усовершенствования деятельности и укрепления материально-технической базы государственных музеев на 2017−2027 годы.

Программа включает в себя план строительства, реконструкции, капитального ремонта и оснащения музеев во всех регионах страны. Республиканскую комиссию по координации исполнения программы возглавил первый заместитель премьер-министра, председатель «Узбекистон темир йуллари» Ачилбай Раматов.

Документом, помимо прочего, намечено пересмотреть концепции всех музеев с учетом отечественного и зарубежного опыта, внедрить меры по улучшению безопасности и сохранности экспонатов, повысить качество обслуживания посетителей и создать условия для посещения музеев лицами с ограниченными возможностями.

Государственные музеи-заповедники будут созданы в Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Навоийской и Ферганской областях, а деятельность действующих музеев-заповедников в Бухаре, Самарканде и Хиве будет улучшена.

В 2018—2019 годах в центрах культуры и отдыха населения во всех городах и районах будут открыты выставки-экспозиции, рассказывающие об истории, культуре, природе и жизни населения региона.

Запланировано открытие 7 новых музеев, реорганизация 21 музея и закрытие 33 музеев (список — по ссылке выше). Реализация программы оценивается в 572,354 млрд сумов.