Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана возглавил Халилилло Собиржонович Турахужаев. Постановление о назначении директора нового агентства 12 декабря подписал Президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба Минюста.

До назначения Халилилло Турахужаев занимал должность первого заместителя государственного советника Президента в Службе по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата главы государства.

Агентство государственных услуг было образовано указом Президента от 12 декабря «О мерах по коренному реформированию национальной системы оказания государственных услуг населению».