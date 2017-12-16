Молодежная сборная Узбекистана по футболу U-23 стала чемпионом международного турнира M-150 Cup, прошедший в таиландской провинции Бурирам 9−15 декабря.

В финальном матче Узбекистан сыграл вничью с футболистами Японии U-23 — 2:2, но смог превзойти соперников в серии пенальти — 4:3.

Лучшим игроком встречи стал Забихилло Уринбаев, оформивший дубль. Он же стал лучшим бомбардиром турнира с 4 голами.

Всего в турнире участвовали шесть команд — Япония, Таиланд, Северная Корея, Узбекистан, Вьетнам и Мьянма, которые были разделены на две группы.

В рамках M-150 Cup подопечные главного тренера Равшана Хайдарова также обыграли Вьетнам (2:1) и добыли ничейный результат с Мьянмой (2:2).

Лучшим игроком турнира признан полузащитник команды «Коканд-1912» Жавохир Сидиков.

Состав команды

Узбекистан U-23: Ботирали Эргашев, Ислам Кобилов, Рустам Ашурматов, Дониёр Нарзуллаев, Жавохир Сиддиков, Одил Ҳамробеков, Ходжиакбар Алижонов, Азизжон Ганиев, Бобир Абдухаликов, Достонбек Хамдамов, Забихилло Уринбаев (к).

Видео матча