Из-за сильного тумана в некоторых районах Узбекистана вновь внесены коррективы в действующее расписание авиарейсов, сообщила Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари».

Напомним, в ночь с пятницы на субботу по причине плохой видимости для вылета и посадки самолетов были закрыты аэропорты Ташкента, Бухары и Андижана. Одиннадцать рейсов НАК были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

На момент написания этой новости рейсы НАК из Сочи (HY 686) и Нукуса (HY 54) были направлены на запасной аэродром — в Самарканд, задержан прилет и вылет нескольких других рейсов.

Статус рейса в аэропортах Ташкента и Самарканда можно уточнять на онлайн-табло или по справочным телефонам аэропортов.

Экипажи НАК готовы к выполнению рейсов, как только произойдет улучшение погодных условий, говорится в сообщении. Компания также принесла извинения за неудобства.